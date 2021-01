Fostul premier Edouard Balladur, judecat pentru finantare oculta a campaniei sale prezidentiale in 1995

Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza in fata Curtii de Justitie a Republicii (CJR), singura instanta abilitata sa-i judece pe membri si fosti membri ai guvernului pentru infractiuni comise in timpul mandatului lor.Ajuns cu putin inainte de ora 14:00 (13:00 GMT) la Palatul de Justitie din Paris, Balladur, in varsta de 91 de ani, a intrat in sala de judecata, unde a luat loc alaturi de fostul sau ministru al apararii Francois Leotard, in varsta de 78 de ani.Cei doi urmeaza sa fie judecati pana pe 11 februarie pentru fapte comise in urma cu peste 25 de ani. Dupa ce nu li s-a recunoscut prescrierea, fostul prim-ministru este judecat pentru ''complicitate'' si ''tainuire'' a abuzului de bunuri sociale. Leotard este acuzat pentru ''complicitate'', ceea ce neaga.In varsta de 91 de ani, Edouard Balladur este acuzat ca se afla in spatele unui sistem de comisioane ilegale, adica a oferit intermediarilor sai un procent mai mare decat era necesar pentru o tranzactie financiara, pentru a recupera o parte din aceasta si a-si completa conturile de campanie.Cazul Karachi isi are numele de la orasul pakistanez, unde 15 persoane, intre care 11 francezi de la Directia de constructii navale (DCN), au fost ucise intr-un atac cu vehicul capcana pe 8 mai 2002. Ei venisera sa viziteze un santier unde urma sa fie construit un submarin vandut de Franta Pakistanului.CITESTE SI: Cum se va desfasura ceremonia investirii Kamalei Harris si lui Joe Biden la Washington. Artisti de top mondial au acceptat sa participe la eveniment