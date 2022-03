Fostul procuror Mihai Betelie, condamnat la patru ani de inchisoare

Fostul procuror sef al Parchetului Sectorului 4 Bucuresti, Mihai Betelie, a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare.

Sentinta data de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs, potrivit Mediafax.

Potrivit sentintei CAB, fostul procuror este vinovat de efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia detinuta, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, infractiuni pentru care a primit o sentinta de trei ani si sase luni de inchisoare.

Un deputat PNL si un fost procuror, condamnati definitiv pentru coruptie

In plus, Betelie a fost gasit vinovat de fals intelectual in conditiile participatiei improprii si in legatura directa cu o infractiune de coruptie, acuzatii pentru care a fost condamnat la alti doi ani de inchisoare. Betelie a mai primit sase pedepse de cate 10 luni de inchisoare pentru sase infractiuni de fals in declaratii.

Instanta a decis joi ca Betelie sa execute pedeapsa cea mai grea, de trei ani si sase luni de inchisoare, la care au adaugat un spor de sase luni. Daca decizia va ramane definitiva, fostul procuror va ramane patru ani dupa gratii.

Procurorul sef Mihail Betelie, revocat din functie de CSM

Fostul procurorl este acuzat de operatiuni financiare si acte de comert incompatiile cu functia, favorizarea infractorului, instigare la trafic de influenta si santaj in legatura directa cu o infractiune de coruptie.

In acelasi dosar este cercetat un fost secretar general al Primaria Sectorului 1, acuzat de santaj, conflict de interese si operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia detinuta. Conform procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, cei doi s-au ocupat de administrarea unei firme de selectare a deseurilor in vederea reciclarii.

In plus, acestia au apelat la un membru al unui partid politic pentru a facilita activitatea firmei lor. In momentul in care o alta firma a incheiat un contract cu aceasta companie, din cauza neregulilor sesizate, cei doi au facut presiuni asupra reprezentantilor firmei, ca acestia sa nu incheie contractul.

Totodata, procurorul este acuzat ca in iunie 2011 a facut demersuri pentru a opri urmarirea penala a unor persoane vizate de DNA.

