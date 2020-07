Fostul procuror Mircea Negulescu a fost plasat sub control judiciar

Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis joi seara masura controlului judiciar, atat pentru Negulescu, cat si pentru politistul Mihai Iordache. Sentinta poate fi atacata cu recurs.Fostul procuror de la DNA Ploiesti a fost retinut, miercuri seara, de procurorii din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie in dosarul "Tony Blair", cel in care Victor Ponta a fost acuzat ca a aranjat vizita fostului premier britanic in Romania pentru a castiga capital de imagine in campania electorala din 2012.