Fostul sef al DIPI, Gelu Oltean, inculpat in dosarul Ayahuasca: Lucrez la cartea care va face lumina. Multi stau cu sufletul la gura sa vada daca va curge cerneala si pe numele lor

Oltean si-a lansat vineri blogul, pe care il prezinta ca fiind "un manifest pentru adevar", "o platforma personala de comunicare libera, reala, adevarata si autentica" explicand ca acesta este contrapondere la opiiile emise in spatiul public in legatura cu el."Decizia de a imi crea o platforma personala de comunicare libera, reala, adevarata si autentica vine ca o contrapondere la opiniile emise in spatiul public in legatura cu persoana mea, opinii ce reflecta mai putin realitatea si mai mult lipsa informare sau de bune intentii. In paralel, lucrez la cartea care va face lumina si a carei lansare o voi anunta in curand, in ciuda presiunilor tuturor celor care ma contacteaza direct sau indirect si care stau cu sufletul la gura sa vada daca va curge sau nu cerneala si pe numele si actiunile lor", precizeaza Oltean inntr-o declaratie transmisa News.ro.El afirma ca a inceput sa studieze Biblia impreuna cu studenti ai Bibliei, imediat dupa prima sa terapie Ayahuasca."Ei sunt suflete care, in timpul cat am fost arestat politic si abuziv, au venit la procurorul de caz pentru a cere acceptul sa ma poata vizita si sa imi aduca o Biblie. Ca multi altii, insa, au avut si acestia parte de refuz si persecutare. Dar mergem inainte...doar cu adevar!",conchide Oltean.In prima sa postare pe blog, intitulata ""Spion sau saman, minciuna sau adevar?", el afirma ca a inceput sa fie militar in 1987, ca se considera tot militar si ca si-a dorit sa fie "spion", vis care insa nu i s-a indeplinit, desi au fost momente cand "mai-mai" sa se apropie."Dupa prima viata, care a fost intr-un domeniu militar, am inceput o a doua viata, cu schimbari fundamentale in scara mea de valori", relateaza fostul sef al DIPI.Legat de ceea ce numeste "a doua viata", Gelu Oltean relateaza ca in doi ani am fost de patru ori in jungla, in Peru, unde a avut parte de "samani, Ayahuasca, constiinta augmentata, descoperirea sufletului, raportul intre suflet si minte, minciuna si adevar" si ca multi chiar au crezut ca vrea sa ajunga saman.El isi incheie prima postare afirmand ca s-a hotarat sa creeze blogul in care sa promoveze adevarul sau, "dar si calea prin care si altii pot afla adevarul lor". DIICOT a anuntat in 5 martie trimiterea in judecata a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept, trafic de droguri de mare risc fara drept, introducere in tara de droguri de mare risc, fara drept, trafic de produse sau substante toxice, efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive."Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2017 si pana la data de 14.12.2019, inculpatii Y.A.V., L.T.I.M. si O.G.M au initiat o structura de crima organizata, care a actionat in mod coordonat atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franta, Mexic) dupa reguli bine stabilite, pentru o perioada de mare de timp, in scopul comiterii mai multor infractiuni grave privind operatiuni fara drept cu droguri, pentru a obtine direct beneficii financiare consistente si indirect informatii care le-au generat alte foloase materiale", arata DIICOT.Sursa citata precizeaza ca, dupa constituirea grupului infractional, inculpatii au cooptat si alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contributii de natura materiala, intelectuala sau morala, in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor ilicite, fiecare participant avand un rol prestabilit, cu o arie de activitati bine definita pentru fiecare din membrii gruparii.