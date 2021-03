Fostul sef al IPJ Mehedinti a ajutat un ofiter sa fure din sediul Politiei. El a fost trimis in judecata

Comunicatul integral

Ar fi vorba despre Mirel Dumitru, despre care presa locala scria in februarie 2021 ca ar fi incercat sa ascunda un ofiter, repartizat la IPJ Mehedinti, care ar fi furat o suma de bani din biroul unui coleg de serviciu pentru a juca la pacanele, potrivit mhalert.ro "In cursul lunii octombrie 2020, desi a luat cunostinta despre savarsirea unei infractiuni de furt calificat (fapta comisa in sediul I.P.J. Mehedinti) in calitate de imputernicit sef al Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, inculpatul DM nu si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu, constand in aceea ca, nu a sesizat de indata organele de urmarire penala , nu a luat masuri pentru ca urmele infractiunii sa nu dispara (izolarea locului comiterii faptei pentru a se efectua cercetarea la fata locului cu scopul ridicarii de eventuale urme papilare) si a intreprins - nelegal - demersuri care se circumscriu activitatii de urmarire penala (identificarea si ascultarea/audierea presupusului autor si a martorilor), in scopul impiedicarii descoperirii faptei si tragerii la raspundere penala a numitului C. S.- F. (presupusul autor al infractiunii de furt calificat)", se arata in comunicat.