FOTO Cazul fostului sef DIPI, Gelu Oltean: Probe de la perchezitia in "Dosarul Ayahuasca" au fost "consumate si distruse"

Vedeti aici fotografii din clinica unde strainii faceau terapii exotice si scumpe cu ayahuasca In interpretarea lui Oltean, "presupusul produs si motiv al faptei nu mai exista ...asta pentru eventualitatea in care cineva ar intentiona sa faca in viitor o expertiza" . "Prin grija anchetatorilor nostri, am ajuns in postura in care nu ne mai putem apara prin intermediul unei expertize (inexistenta in cauza) criminalistice a drogurilor", este concluzia sa. Intr-un alt dosar, disjuns din acesta, este cercetat si "modul de respectare a procedurilor si metodologiei de efectuare a unei constatari tehnico-stiintifice"."Suntem in camera preliminara de 8 luni, de cand am fost pusi in libertate si pana in acest moment cauza s-a tot amanat, in principal, pentru ca procurorul de caz nu a raspuns solicitarilor repetate ale judecatorului cu privire la exceptiile si nulitatile zdrobitoare ale acestui dosar. Si acum bomba... La dosar a sosit recent un raspuns partial la solicitarile judecatorului de camera preliminara, care spune ca probele gasite la perchezitie au fost, "consumate si distruse" in procesul analizelor de laborator"! Cu alte cuvinte, presupusul produs si motiv al faptei NU MAI EXISTA ....asta pentru eventualitatea in care cineva ar intentiona sa faca in viitor o expertiza. Drept urmare, prin grija anchetatorilor nostri, am ajuns in postura in care nu ne mai putem apara prin intermediul unei expertize (inexistenta in cauza) criminalistice a drogurilor, care ar fi putut transa daca decoctul respectiv contine, ori nu, vreo substanta incriminata", relateaza fostul sef al DIPI.El califica drept "cel putin la fel de stranie" precizarea procurorului ca in dosarul disjuns s-ar cerceta acum penal printre altele, "modul de respectare a procedurilor si metodologiei de efectuare a unei constatari tehnico-stiintifice "."Pentru a nu genera vreo confuzie, subliniez ca, stranie nu este investigatia in sine, al carui rezultat ne intereseaza si pe noi, cel putin la fel de mult, ci organul judiciar care o efectueaza, ramanand intrebarea daca acest organ judiciar este ori nu competent dupa calitatea persoanei?", considera Gelu Oltean.Oltean prezinta si o cronologie a cazului sau, insotita de propriile comentarii.El vorbeste despre arestarea sa "cel putin bizara", pe 15 decembrie 2019, fara ca in dosar sa existe vreo constatare, ori expertiza din care sa rezulte ca vreuna dintre substantele ridicate cu ocazia perchezitiei ar fi continut DMT, respectiv, fara a cunoaste rezultatele analizei toxicologice a probelor biologice prelevate, prin examinarea fizica a 38 de persoane", despre care "se sustine ca ar fi baut ceaiul terapeutic, decalcifiant al glandei pineale, Ayahuasca"."Primele constatari tehnico-stiintifice ale Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul Directiei de Combatere a Crimei Organizate, apar in dosar in 7, respectiv 8 ianuarie 2020, cand noi eram deja in arest preventiv. Totodata, aceste constatari toxicologice, efectuate cu privire la probele biologice recoltate de la cele 38 de persoane, nu au identificat nici urma de DMT. Cu toate acestea, in 14 decembrie 2019, procurorul a pus in miscare actiunea penala impotriva noastra, ne-a retinut abuziv in arest preventiv, sustinand ca am consumat DMT si ca in toate probele gasite la perchezitie s-ar fi gasit DMT, un neadevar total", sustine fostul sef al DIPI. DIICOT a anuntat in 5 martie trimiterea in judecata a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept, trafic de droguri de mare risc fara drept, introducere in tara de droguri de mare risc fara drept, trafic de produse sau substante toxice, efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive."Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2017 si pana la data de 14.12.2019, inculpatii Y.A.V., L.T.I.M. si O.G.M au initiat o structura de crima organizata, care a actionat in mod coordonat atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franta, Mexic) dupa reguli bine stabilite, pentru o perioada mare de timp, in scopul comiterii mai multor infractiuni grave privind operatiuni fara drept cu droguri, pentru a obtine direct beneficii financiare consistente si indirect informatii care le-au generat alte foloase materiale", arata DIICOT.Sursa citata precizeaza ca, dupa constituirea grupului infractional, inculpatii au cooptat si alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contributii de natura materiala, intelectuala sau morala, in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor ilicite, fiecare participant avand un rol prestabilit, cu o arie de activitati bine definita pentru fiecare din membrii gruparii.Citeste si: