FOTO Cum arata palatul lui "El Capo" de Suceava, unde DNA a gasit ascunsi 600.000 de euro sub saltea

Peste 1,2 milioane de euro, doar din spaga

Potrivit informatiilor pe care le-a completat in vara acestui an, comisarul-sef Radu Ionut Obreja avea ca singura sursa de venit salariul, iar pe parcursul lui 2019 a castigat putin peste 64.000 de lei. In rest, pe numele sau nu figureaza nici o proprietate si nici o masina.Anchetatorii au gasit insa, ascunsi in vila de lux a acestuia, nu mai putin de 600.000 de euro si sustineau ca Obreja lua si pana la 20.000 de euro spaga pe zi.Potrivit publicatiei locale Monitorul de Suceava , aceasta este vila de lux in care locuia comisarul Obreja.Singurele proprietati trecute in declaratia de avere ale fostului sef de la Permise si Inmatriculari erau un teren intravilan de 1.000 mp, situat in Malini, un teren agricol in suprafata de 5.237 mp in Frasin, ambele achizitionate in cursul anului 2005, si o faneata de 973 mp, cumparata in 2009, la Malini. Ce mai, saracie aproape lucie.La perchezitiile de la locuinta acestuia s-au gasit aproximativ 60.000 de euro si 60.000 de lei, plus 37 de ceasuri de firma, la care se mai adauga si bijuterii de aur. Interesant este ca 50.000 de euro s-au gasit intr-o borseta aflata in portbagajul unui Audi A4 si care, chipurile, ar fi provenit de la un cunoscut din strainatate pentru o presupusa tranzactie, scrie Monitorul de Suceava.Insa procurorii spun ca in casa unui alt inculpat din dosar, Radu Popovici, instructor auto, arestat si el, vineri, politistii au gasit 500.000 de euro. Iar suma fabuloasa i-ar apartine tot lui Obreja, insa erau tinuti in casa amicului sau.CITESTE SI: