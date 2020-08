Fratii interlopului Florin Mototolea au fost retinuti pentru 24 de ore. Cei doi sunt suspectati ca au incercat sa-l omoare pe barbatul care l-a ucis pe seful clanului Duduianu

Cei doi frati ai liderului interlop au fost ridicati de mascati miercuri dimineata. Ei sunt suspectati de tentativa de omor asupra celui care l-a ucis pe Florin Mototolea, spun surse judiciare pentru Ziare.com.Citeste si: Fratele interlopului Florin Mototolea sustine ca inca 10 persoane au fost implicate in moartea liderului clanului Duduianu: "Au fost 11 oameni acolo. Ceilalti 10 de ce nu sunt arestati? Procurorii Tribunalului Bucuresti au decis retinerea lui Vasile Duduianu, zis Gratian Pian, a lui Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian, si al unui alt membru din familia Duduianu, pentru tentativa de omor.Conform anchetatorilor, la data de 04.08.2020, in jurul orei 2.00, in contextul agresiunii care a condus la decesul lui Florin Mototolea, cei trei inculpati l-au agresat pe numitul Emanuel Richard Gheorghe, "cu intentia de suprimare a vietii acestuia, lovindu-l in mod repetat cu picioarele si cu obiecte contondente si taietor-intepatoare, acesta suferind leziuni traumatice la nivelul capului, fetei si bratelor, care au impus internarea sa", au transmis procurorii.Dupa cateva ore de audieri la sediul Politiei Capitalei, fata de cei trei inculpati s-a dispus luarea masurii retinerii pentru 24 de ore, urmand ca acestia sa fie prezentati judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive.Emanuel Richard Gheorghe este cercetat in cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, in stare de arest preventiv.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul D.G.P.M.B. Activitatile din cursul acestei dimineti au fost efectuate cu sprijinul Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti"se arata intr-un comunicat al Parchetului Capitalei.Interlopul Florin Mototolea a fost ucis pe 4 august 2020. Principalul suspect, Richard Gheorghe a fost ranit si a fost dus la spital. Dupa cateva zile de ingrijiri medicale acesta a fost audiat de politie si procurori, apoi retinut.Magistratii au decis arestarea lui pentru 30 de zile.Citeste si: