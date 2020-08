Fratii si varul interlopului Emi Pian au fost arestati preventiv. Sunt cercetati pentru tentativa de omor asupra lui Richard Gheorghe, suspectul principal in uciderea sefului clanului Duduianu

Este vorba despre Vasile Duduianu, zis Gratian Pian, si Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian, informeaza Digi 24 In acelasi dosar, a fost arestat preventiv si un alt membru al clanului Duduianu.Decizia nu este definitiva, insa cei trei vor fi dusi in arest.Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, in varsta de 39 de ani, a fost injunghiat mortal in dimineata zilei de 4 august 2020 intr-un conflict izbucnit in timpul unei partide de barbut.Principalul suspect in cazul mortii lui Emi Pian, Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, se afla in arest preventiv.Cei doi frati ai lui Emi Pian si varul acestora sunt acuzati ca au incercat sa-l omoare pe Richard Emanuel Gheorghe, dupa ce acesta din urma l-a injunghiat pe Emi Pian.Citeste si: