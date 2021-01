VIDEO Cum a scapat Gheorghe Funar de amenda pentru discriminare, primita dupa ce a spus ca maghiara e "limba cailor"

Afirmatiile care au starnit scandalul

Gheorghe Funar a contestat in instanta hotararea CNCD prin care a fost amendat, iar in mai 2020 Curtea de Apel Cluj i-a admis cererea si a anulat amenda . Sentinta finala va fi pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost programat un prim termen din proces abia in anul 2022.Intre timp, Curtea de Apel Cluj-Napoca a motivat hotararea prin care a fost anulata amenda de 2.000 de lei primita de Funar.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost sesizat in cazul lui Gheorghe Funar dupa o emisiune de la TVR care a avut loc in campania pentru alegerile prezidentiale din 2014. In platoul emisiunii de la TVR erau invitati Gheorghe Funar, candidat independent, si actualul ministru al Mediului, Tanczos Barna, reprezentant in studio al candidatului UDMR de la vremea respectiva, Marko Bela In debutul emisiunii, Tanczos Barna a salutat atat in limba romana, cat si in limba maghiara. Gheorghe Funar a intervenit imediar si i-a spus moderatorului emisiunii: "Spuneti-i colegului de platou din dreapta mea ca traim in Romania, limba oficiala este romana si la Bucuresti. Este urmas al limbii primordiale pe planeta, va rog sa nu mai foloseasca nici un cuvant in limba cailor, limba oficiala a Romaniei este limba romana"."Suntem in Romania, la Budapesta se poate vorbi, maine este a treia zi nationala a Ungariei, poate vorbi ungureste acolo, aici vorbeste romaneste. Daca eu sunt presedintele Romaniei, va asigur ca nu va mai vorbi in limba maghiara nimeni, nici la televiziunea romana", a mai spus Funar in emisiune.In urma acestor afirmatii, Funar a fost reclamat la CNCD, iar dupa aproximativ cinci luni, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii l-a amendat pe Funar cu 2.000 de lei aratand ca "fapta reclamantului de a afirma ca limba maghiara este "limba cailor" care nu poate fi utilizata in Romania reprezinta deosebire pe criteriul limbii si apartenentei etnice care afecteaza dreptul la demnitate". De asemenea, CNCD a mai aratat ca Funar a creat o atmosfera de intimidare, ostila, indreptata impotriva lui Tanczos Barna pe criteriul lingvistic si etnic.In procesul prin care a cerut anularea amenzii, Funar a aratat ca in cadrul emisiunii in discutie nu a afirmat "nici ca limba maghiara ar fi limba cailor, nici ca limba maghiara nu poate fi utilizata in Romania".Funar a aratat ca "nu a sustinut niciun moment ca limba maghiara nu poate fi utilizata in Romania, aratand doar ca limba oficiala a statului este limba romana, sens in care a recomandat ca strict in cadrul acelei emisiuni electorale programate in afara programului dedicat de TVR minoritatilor sa fie utilizata limba romana".Curtea de Apel Cluj-Napoca a admis cererea lui Funar, aratand ca afirmatiile fostului primar al Clujului nu sunt discriminatorii."Curtea retine ca prezinta relevanta contextul in care s-au realizat afirmatiile de catre reclamant, acesta fiind candidat la functia de presedinte al Romaniei, aflandu-se in campanie electorala, fiind un candidat care se prezinta opiniei publice ca fiind nationalist, astfel ca este de domeniul evidentei ca acesta va avea un discurs prin care va sustine preponderent platforma sa politica care ii sustine orientarea politica nationalista si convingerile sustinute public in acest sens", se arata in sentinta Curtii de Apel Cluj-Napoca.In aceeasi sentinta, Curtea de Apel Cluj-Napoca a aratat ca "fapta imputata reclamantului prin hotararea atacata nu constituie o fapta de discriminare pentru ca se impune a fi privita in contextul discursului politic al fiecarui candidat, al dezbaterii de idei dintre acestia si al circumstantelor in care fapta a fost produsa".In ceea ce priveste utilizarea expresiei "limba cailor", judecatorii au aratat ca nici cel care a sesizat CNCD, nici Consiliul "nu au aratat care sunt acele elemente de fapt, de context etnic, eventual de natura istorica sau de alta natura care sa confere acestei sintagme conotatii care lezeaza demnitatea persoanei intimatului"."In raport de imprejurarea ca, in situatia unei alte minoritati etnice, asocierea cu o pasare are puternice conotatii jignitoare, fiind asadar de notorietate acest aspect si atragand ample discutii recent in opinia publica o astfel de asociere, curtea apreciaza ca numai intr-o situatie similara CNCD putea sa nu dezvolte in considerentele hotararii adoptate motivele pentru care a apreciat ca sintagmapoarta o conotatie negativa si este de natura sa aduca atingere demnitatii persoanei, precum si a comunitatii maghiare din Romania.Or, in absenta oricarui element de referinta care sa fi fost indicat de persoana care s-a apreciat lezata sau de CNCD, in hotararea sa, si retinand ca animalul invocat in aceasta sintagma beneficiaza de o apreciere pozitiva in constiinta colectiva, curtea nu poate identifica care sunt motivele pentru care utilizarea sintagmeiar fi de natura sa promoveze intoleranta etnica", se mai arata in sentinta Curtii de Apel.Procesul continua la Inalta Curte de Casatie si Justitie.