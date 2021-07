Inchisoare cu suspendare pentru deszapezire preferentiala pe Transalpina in favoarea transportatorilor de lemne

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au inaintat actiunea penala fata de cei doi inculpati, la data de 22.07.2020, pentru dare de mita si luare de mita, potrivit gds.ro Barbatul a recunoscut ca a primit banii de la administratorul unei societati comerciale, pentru a dispune deszapezirea sectorului de drum Transalpina, in conditiile in care acesta era inchis circulatiei."Administratorul societatii a remis, prin intermediul unei terte persoane, suma totala de 8.000 de lei coinculpatului, in varsta de 33 ani, pentru ca acesta din urma sa-si indeplineasca o atributie de serviciu, in calitatea sa de sef district in cadrul Sectiei Drumuri Nationale Alba, respectiv pentru a dispune deszapezirea unui sector al DN 67 C, situat la limita judetelor Alba si Valcea, sector de drum ce era inchis circulatiei publice", se arata in rechizitoriu.