Judecatoarea CSM, Gabriela Baltag, criticata de o colega pentru ca a comparat condamnarea lui Robert Rosu cu "fenomenul Pitesti": Cel mai rusinos discurs

"Cel mai rusinos discurs al unui reprezentant al garantul independentei justitiei facut in contextul condamnarii recente de catre ICCJ a unui domn avocat pentru fapte foarte grave. Asocierea acestei condamnari cu fenomenul Pitesti este o profunda jignire adusa memoriei victimelor atrocitatilor regimului comunist", a scris pe Facebook judecatoarea Alina Nita.Gabriela Baltag facuse paralela cu "Fenomenul Pitesti" intr-un discurs la congresul avocatilor."Ma intrebam daca nu cumva, intr-o forma sau alta, fenomenul Pitesti exista si astazi pentru ca nu doar torturile fizice, groaznice de altfel, sunt suficiente pentru a vorbi despre ce s-a intamplat in trecut. Un trecut nu foarte indepartat pe care ar fi bine sa nu il uitam vreodata ca sa nu il mai traim. Ma gandesc ca degradarea umana, degradarea profesionala, dragi colegi, este o componenta a acelui fenomen.As vrea sa va spun din pozitia de judecator ca acest fenomen nu se mai intampla, dar ma tem ca nu pot sa aduc aceasta garantie, nici dupa aproape 28 de ani de judecator. Nu pot sa aduc aceasta garantie si ma intreb daca nu cumva suntem contemporani, daca nu cumva traim o parte din fenomenul Pitesti, la un alt nivel, intr-o alta forma. Nu putem face ceva pentru a preintampina o istorie asa cum a fost perioada '49-'52? Pentru ca in temnitele de la Pitesti cel mai adesea au stat avocatii si nu judecatorii sau procurorii!", a spus Baltag, potrivit Luju.Judecatoarea Gabriela Baltag, o apropiata a fostei sefe CSM, Lia Savonea , a avut in repetate randuri pozitii anti- DNA si a criticat incercarea de desfiintare a Sectiei Speciale. In urma cu doi ani, Tribunalul Cluj chiar a initiat procedura pentru demiterea ei din CSM Recent, aceasta l-a criticat pe presedintele Iohannis, acuzandu-l ca face politica in CSM