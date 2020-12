Doi "norocosi", judecati dupa ce au vandut un kilometru de gard pentru protectia autostrazii gasit pe camp. De ce i-a declarat judecatorul nevinovati

Materiale furate de pe drumul expres Craiova-Pitesti

Judecatoria Timisoara a emis in 8 octombrie 2020 o prima sentinta intr-un dosar in care doi barbati au fost trimisi in judecata pentru ca si-au insusit 20 de suluri de gard din plasa, folosit pentru protectia autostrazilor. Potrivit rechizitoriului, cei doi au fost acuzati ca "in cursul lunii februarie 2015 s-au deplasat cu un autovehicul intr-o vale dintre localitatile Ortisoara si Cornesti, unde au gasit 20 de suluri de plasa pentru gard, avand inaltimea de aprox. 1,60 m, iar fiecare sul avea lungimea de aprox. 50 m liniari, bunuri ce fusesera sustrase de la sectorul de autostrada A1 Giarmata - Arad, pe care le-au luat si vandut impreuna, contra sumei de 4.000 lei".Cu ocazia anchetei si procesului, cei doi inculpati au declarat ca in cursul lunii februarie 2015 au mers dupa lemne, pe o vale dintre Ortisoara si Cornesti, si au gasit intr-un sant 20 de suluri de plasa de sarma pentru gard. Dupa ce au vazut ca au stat acolo trei zile si nu le-a luat nimeni, cei doi inculpati au gasit cumparator, au incarcat "marfa" si au vandut-o.Imediat dupa ce Politia a intrat pe fir, plasa pentru gard a fost confiscata si predata CNADNR.In urma procesului, cei doi barbati trimisi in judecata au fost achitati pentru ca nici CNADNR (actuala CNAIR) si nici Astaldi, firma care lucra la autrostrada nu si-au insusit proprietatea celor 20 de suluri de plasa.", se arata in sentinta Judecatoriei Timisoara, care poate fi atacata cu apel.Un caz revoltator a fost filmat in luna octombrie, cu o drona, pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti. Imaginile au surprins mai multe persoane care incarcau intr-o caruta o folie folosita la construirea drumului. In momentul in care si-au dat seama ca sunt filmati, hotii au fugit, iar imaginile au devenit virale.Citeste si: