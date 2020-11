Gemeni morti de foame si de frig in Romania secolului XXI. Ororile care au iesit la iveala dupa moartea bebelusilor

Pusa sa arunce sticlele de alcool si sa faca focul dupa moartea bebelusilor

Bebelusii, tinuti in frig la "datinile stramosesti"

Ce au declarat parintii

Pedeapsa primita de parintii criminali

Un dosar trimis in judecata de Parchetul Judecatoriei Moinesti si solutionat in prima instanta de Judecatoria Moinesti scoate la iveala povestea tulburatoare a opt copii crescuti in conditii inumane de parintii care traiau in concubinaj intr-o comuna din judetul Bacau. Doi dintre copii, gemeni, au murit de foame si de frig, iar o sora mai mare a acestora a fost abuzata sexual.Ancheta in acest caz a fost deschisa in 2 ianuarie 2019, cand o femeie din comuna Agas a sesizat ca un bebelus de trei luni, crescut intr-o casa invecinata, a murit dupa ce a fost tinut in conditii inumane. Fratele geaman al bebelusului mort a fost dus de urgenta la spital, dar a murit trei ore mai tarziu.In urma cercetarilor s-a descoperit ca in casa formata din doua camera, locuiau cei doi concubini si cei opt copii ai lor. In camera in care erau gemenii care au murit, politistii au descoperit ca era aprins focul intr-o soba de teracota, dar in camera era frig, focul fiind facut recent. In plus, in camera in care dormeau alte doua fete nu era aprins focul, fiind o temperatura foarte scazuta, in conditiile in care afara erau temperaturi negative.Cu ocazia necropsiei, la care au fost supusi gemenii morti , s-a descoperit ca acestia erau subnutriti si aveau anemie carentiala, iar unul dintre bebelusi era murdar de fecale (dupa cantitate si consistenta apreciindu-se ca aceasta situatie era prezenta de mai multe zile). "S-a observat ca bebelusul decedat prezenta o forma de rahitism, dand impresia unui copil subnutrit", au mai constatat medicii in cazul unuia dintre cei doi bebelusi morti.Ancheta politistilor a mai scos la iveala si faptul ca una dintre fete, in varsta de 11 ani, a fost abuzata sexual de tatal sau, aflat sub influenta alcoolului. Cu ocazia anchetei, fata a declarat ca ambii parinti consumau bauturi alcoolice, fiind nevoita, in lipsa lor, sa aiba grija de fratii mai mici si, desi tatal mai pleca la munca, acesta nu dadea bani in casa pentru alimente, obisnuind sa ii loveasca pe toti, inclusiv pe mama sa, cand se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Fata a mai povestit ca in dimineata in care au murit fratiorii ei, tatal sau i-a spus ca pana la sosirea Politiei sa faca curat, sa adune bidoanele de bautura alcoolica si sa faca focul in una din camera.In privinta agresiunii sexuale la care a fost supusa, fata a declarat ca, in 2016, atunci cand mama sa se afla internata la Spitalul Moinesti pentru a-l naste pe unul dintre copii, tatal ei s-a culcat in acelasi pat in care ea dormea cu unul dintre fratiorii sai si s-a trezit in timpul noptii in timp ce acesta o atingea in zona intima.Fata a mai spus ca barbatul i-a promis diferite sume de bani pentru a intretine raporturi sexuale cu el, fiind nevoita sa fuga de mai multe ori de acasa. Fata a mai spus ca, desi i-a povestit mamei sale ca a fost abuzata, nu a obtinut vreun sprijin.O alta fata a celor doi concubini, in varsta de 13 ani, a declarat ca ea si fratii ei au fost tinuti in conditii improprii, fiind agresati frecvent de tatal lor. Fata a mai povestit ca laptele praf pentru bebelusi era pregatit cu apa rece si, chiar daca in casa era frig "parintii nu acordau prea mult interes pentru aceasta, tatal lor fiind mai tot timpul beat si cand venea acasa facea scandal si ii batea".Fata a mai povestit ca in decembrie 2018, cu cateva zile inainte ca gemeii sa moara, cand au fost organizate datinile stramosesti pe terenul de fotbal din comuna, iar afara era foarte frig, parintii sai aflati in stare de ebrietate au iesit pe terenul de fotbal cu cei doi gemeni nou-nascuti, care erau imbracati sumar si care erau tinuti in carucior, fiind inveliti cu o patura subtire.Fata a mai declarat ca, stiind ca bebelusii erau raciti, i-a spus mamei sa-i duca in casa, insa aceasta a ramas in continuare cu ei pe teren. Persoana vatamata declara ca in acea seara parintii sai s-au intors acasa foarte tarziu, in casa era foarte frig, nu era facut focul, iar ea cand i-a pipait pe nou nascuti, acestia erau foarte reci. La scurt timp, dupa Anul Nou, unul din nou nascuti a decedat la domiciliu, iar parintii i-au pus atunci sa faca curat in camera si sa ascunda bidoanele de vin si bere.Mama copiilor a recunoscut ca, pe fondul consumului de alcool isi mai lasa copii in frig si nealimentati si ca le pregatea laptele praf celor doi sugari cu apa rece. De asemenea, femeia a recunoscut ca i-a tinut in frig pe terenul de sport cu ocazia desfasurarii festivalului de datini stramosesti. Femeia "a recunoscut ca sugarii tuseau, harcaiau si erau schimbati la fata si chiar si la insistentele vecinilor nu s-a prezentat cu acestia la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale si nici nu a solicitat interventia ambulantei".Barbatul a declarat, in schimb, ca nu se simte vinovat, aratand ca in perioadele in care nu era la munca, se preocupa de cumpararea alimentelor si a celor necesare pentru incalzirea locuintei. Barbatul a mai spus ca a mai gasit frig in casa, nefiind facut focul sau momente in care nu era de mancare, de acestea fiind vinovata concubine sa, care obisnuia sa consume alcool. De asemenea, barbatul nu a recunoscut ca ar fi exercitat violente asupra copiilor sai.In urma procesului in care acuzatiile au fost de ucidere din culpa, rele tratamente aplicate minorului sau agresiune sexuala, mama copiilor a fost condamnata la 9 ani si patru luni de inchisoare, iar tatal copiilor a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare."Instanta constata ca cei doi parinti s-au aratat total indiferenti de modul cum au inteles sa creasca si sa ii educe pe cei opt copii pe care ii aveau in ingrijire, privandu-i de cele necesare unei dezvoltari armonioase, de asistenta medicala, de hrana si de caldura. Au pus in primejdie dezvoltarea fizica, intelectuala si morala a minorilor, prin actiuni ce constau in scandaluri si limbaj vulgar, corectii fizice, neasigurarea hranei si a caldurii, totul pe fondul consumului de alcool, declaratiile martorilor si ale persoanelor vatamate indicand o continua stare de ebrietate, ce determina lipsa de ingrijire a celor opt copii minori", se arata in sentinta Judecatoriei Moinesti, care a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Bacau, unde urmeaza sa fie pronuntata sentinta finala.