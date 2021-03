Generalul din serviciul secret al Armatei arestat pentru delapidare, intr-una din putinele aparitii publice: "Omul - cea mai importanta resursa pe care o avem"

Discursul lui Iulian Cristian Gherghe

A "imprumutat" 180.000 de dolari din fondurile Armatei

Intr-un articol din anul 2019, dedicat celei de-a noua editii a simpozionului INFO-PSIHO, eveniment organizat de Directia Generala de Informatii a Apararii, Observatorul Militar consemneaza una dintre putinele aparitii publice ale generalului maior (r) Iulian Cristian Gherghe.Potrivit sursei citate, la vremea respectiva Gherghe era loctiilor al directorului directorului general al Directiei generale de informatii a Apararii, iar din aceasta postura a deschis simpozionul INFO-PSIHO."Apreciez foarte mult psihologii si cred ca realitatea secolului in care traim, marcat de crize umanitare, crize economice, confruntari militare si abordari diplomatice destul de tensionate, noi dezvoltari tehnologice, inclusiv in mediul virtual si nu numai - reprezinta o permanenta provocare la care trebuie sa raspundem si la care trebuie sa adaptam personalul care face parte din sistemul national de aparare.Este de la sine inteleasa importanta domeniului psihologiei militare, avand in vedere ca psihologul se afla in contact direct cu militarul."Actul psihologic este un act de foarte mare importanta, avand in vedere ca se lucreaza cu cea mai importanta resursa pe care o avem - omul", a spus Gherghe la evenimentul din 2019, potrivit Observatorului Militar In aprilie 2018, Iulian Cristian Gherhe a fost inscris la programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua "Securitate si buna guvernare", organizat in perioada 23.04 - 18.05.2018 de Colegiul National de Aparare. Coleg cu Gherhe a fost si Sebastian Cucos.Generalul maior (r) Iulian Cristian Gherghe, care a fost pana in urma cu o luna director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (serviciul secret al Armatei) a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 zile , fiind acuzat ca ar fi delapidat 180.000 USD din fondurile destinate situatiilor de criza si de razboi ale institutiei.Potrivit G4Media, Gherghe a tinut banii intr-un seif timp de un an, iar apoi s-a folosit de ei pentru a-si cumpara un teren in Corbeanca pentru a-si construi o casa. Sursa citata mai arata ca generalul in rezerva si-ar fi recunoscut in parte vina, motivand ca a luat banii cu titlu de "imprumut", reusind sa restituie o parte din bani.