George Copos a fost trimis in judecata pentru o carte pe care a plagiat-o in inchisoare

"La data de 29.09.2014, inculpatul, fiind in executarea unei pedepse privative de libertate, a prezentat Comisiei de liberare conditionata constituita la nivelul Penitenciarului Bucuresti - Rahova, in mod mincinos, faptul ca el este autorul unei lucrari stiintifice. Prin aceasta actiune, inculpatul i-a determinat pe membrii comisiei sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea dispozitiilor prevazute de legislatia primara, cu consecinta considerarii ca executate, in mod gresit, a 30 de zile din cuantumul pedepsei", se arata intr-un comunicat al Parchetului.In aprilie 2015, George Copos a fost eliberat conditionat din inchisoare , dupa ce a executat o parte din cei patru ani primiti in dosarele "Loteria I" si "Transferuri in fotbal".Copos a beneficiat de o reducere a pedepsei si pentru faptul ca a scris in detentie cinci carti, una de istorie si patru de turism: la Editura Niculescu - "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI", "Tasnadul medieval", "Franciza vs management in industria hoteliera" si "Turismul - vector de interculturalitate"; la Editura Meteor Press - "Turismul european durabil si provocarile lui".Tirajul acestor carti a fost cumparat integral de George Copos, oamenii sai apropiati ridicand volumele imediat dupa tiparire. Dupa ce a fost eliberat din penitenciar , George Copos a fost acuzat de plagiat.Jurnalistul Catalin Parfene a dezvaluit ca tema lucrarii sale de masterat - "Politica matrimoniala a domnilor din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI", realizata in 2005, este similara cu tema cartii scrise de Copos - "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI".Mai mult, cartea scrisa de Copos are o prefata semnata de profesorul Stelian Brezeanu, cel care a coordonat si lucrarea de masterat a lui Catalin Parfene.Ulterior, in anul 2016, procurorii au deschis un dosar penal si l-au pus sub acuzare pe George Copos."In fapt, din probele administrate pana la acest moment, suspectul Copos Gheorghe, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani inchisoare, a elaborat lucrarea stiintifica - "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova (secolele XIV-XVI)", Bucuresti, Editura Niculescu, 2014, 119 pagini, pentru care a obtinut acordarea a 30 de zile castig, zile de care comisia de liberare conditionata intrunita la Penitenciarul Bucuresti-Jilava a tinut cont cu ocazia analizarii indeplinirii criteriilor prevazute de lege pentru aplicarea acestei institutii.La data de 29.09.2014, odata cu publicarea respectivei lucrari, suspectul si-a insusit fara drept, in parte, opera unui alt autor si a prezentat-o conducerii Penitenciarului Bucuresti-Rahova ca o creatie intelectuala proprie.De asemenea, la data de 10.09.2014, a semnat un angajament prin care a declarat in mod necorespunzator adevarului ca in demersurile intocmirii lucrarii stiintifice se obliga sa respecte normele de buna conduita in cercetare stiintifica si inovare care interzic plagiatul", spunea Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 in anul 2016 la deschiderea anchetei.