Procesul lui Gheorghe Dinca va fi judecat in sedinta secreta. Magistratii invoca pandemia si interzic accesul presei

"In contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 la nivel national si a necesitatii protejarii cu prioritate a sanatatii persoanelor participante la procedurile judiciare, presedintele completului de judecata nu va permite accesul in sala de judecata la data de 21.10.2020 a altor persoane (asa cum sunt reporterii), in afara celor prevazute de lege", a transmis Tribunalul Olt, potrivit libertatea.ro Dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru rapirea si uciderea Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, a fost trimis in ianuarie 2020 de DIICOT in instanta , urmand sa fie judecat de Tribunalul Olt. cazul a fost pana acum in faza de Camera Preliminara."Prin rechizitoriul din data de 10.01.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor D.G. si R.S., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre", anunta DIICOT, referindu-se la Gheorghe Dinca si la Stefan Risipiteanu, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu.