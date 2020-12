O noua drama in justitie. O grefiera tanara a murit de COVID-19: "Nici nu a apucat sa-si tina bebelusul in brate"

"Un nou deces in Justitie din cauza Covid 19 Din pacate, mai inregistram o victima din cauza virusului, a doua din randul grefierilor", anunta sindicatul grefierilor.Potrivit sursei amintite, grefiera a murit fara sa isi poata tine in brate bebelusul. "Oana Iordache, colega noastra grefier in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc a pierdut lupta imediat dupa nastere la sectia ATI, unde a stat intubata timp de o saptamana.Nici macar nu a apucat sa-si tina in brate bebelusul nou-nascut. Oana avea 41 de ani, o fetita de 2 ani si 4 luni si bebelusul de doar 2 saptamani. Astazi, Justitia a mai pierdut un profesionist! Dumnezeu sa o aiba in paza!", au mai scris reprezentantii sindicatului.Luni, 30 noiembrie 2020, Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial solicita sprijinul ministrului Justitiei si al ministrului Sanatatii in cazul unei grefiere de la Parchetul Tribunalului Satu Mare diagnosticata cu COVID-19 si aflata in coma indusa la ATI. Si sotul femeii face un apel similar, inclusiv pentru donare de plasma.Citeste si: