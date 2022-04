Guvernul schimba noul Cod de Procedura Penala - vezi masurile controversate modificate (Video)

Un proiect de ordonanta de urgenta care cuprinde mai multe modificari ale Noului Cod de Procedura Penala, intrat sambata, 1 februarie, in vigoare, a fost publicat spre dezbatere publica pe site-ul ministerului Justitiei.

In proiect apar si modificari cu privire la interceptarea suspectilor, una dintre cele mai controversate prevederi din noul Cod. Potrivit modificarilor, metodele speciale de supraveghere sau cercetare se dispun si daca urmarirea penala este inceputa in rem.

Astfel, Proiectul de act normativ privind modificari la Codul de Procedura Penala cuprinde o prevedere referitoare la articolul 138, care reglementeaza conditiile in care se poate face interceptarea telefonica a unui suspect.

In completare, "la articolul 138, dupa alineatul (13) se introduce un alineat nou, alin. (14), cu urmatorul cuprins: ' (14) Metodele speciale de supraveghere sau cercetare se dispun si in cazul in care urmarirea penala este inceputa potrivit art. 305 alin. (1) '".

O alta modificare, care decurge din cea anterioara este cea a articolului 305.

"Alineatele (1) - (3) ale articolului 305 vor avea urmatorul cuprins: (1) Cand actul de sesizare indeplineste conditiile prevazute de lege, organul de urmarire penala dispune inceperea urmaririi penale cu privire la fapta savarsita ori a carei savarsire se pregateste, chiar daca autorul este indicat sau cunoscut".

De asemenea, proiectul lamureste si unele situatii interpretabile in legislatia intrata in vigoare de la 1 februarie.

Astfel, se precizeaza: "completele de 5 judecatori judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza cauzele in materie disciplinara potrivit legii si alte cauze date in competenta lor prin lege."

De asemenea, "pentru contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 3 judecatori", iar "contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in materie penala in prima instanta de judecatorii si tribunale se solutioneaza in complet format dintr-un judecator".

Proiectul de OUG mai prevede si ca "pana la intrarea in vigoare a actelor normative subsecvente, emise in executarea prezentei legi, se vor aplica prevederile actelor normative existente, in masura in care nu contravin acesteia, tuturor unitatilor penitenciare, centre educative, centre de detentie, centre de retinere si arestare preventiva, precum si in centrele de arestare preventiva".

In plus, prin modificarile aduse se da competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru o serie de infractiuni, "daca in cauza, indiferent de numarul infractiunilor concurente, s-a produs o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a sumei de 500 000 euro".

Proiectul de OUG va ramane in dezbatere publica pana miercuri, cand urmeaza sa fie adoptat de Guvern.

O disputa violenta a izbucnit in ultimele zile a saptamanii trecute dupa ce au aparut sesizari ca Noul Cod Penal si Noul Cod de Procedura Penala cuprind unele prevederi prin care procurorii vor trebui sa anunte suspectii in dosarele de coruptie ca vor fi supravegheati, in momentul in care incep urmarirea penala.

Presedintele Traian Basescu a iesit intr-o conferinta de presa si a cerut premierului Victor Ponta sa modifice de urgenta continutul articolului 140, cel care obliga procurorul sa anunte suspectul ca urmeaza sa fie suprevegheat prin mijloace tehnice speciale. Premierul a refuzat sa faca acest lucru.

