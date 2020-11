UPDATE Surse: CCR amana pronuntarea pe sesizarea ICCJ si a Avocatului Poporului privind supriaimpozitarea pensiilor speciale

"Dosar nr.758A/2020 - Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, obiectie formulata de Avocatul Poporului 3. Dosar nr.759A/2020 - Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, obiectie formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie", sunt cele doua sesizari care figurau pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a CCR Pe 26 octombrie, deputatul USR Claudiu Nasui a declarat ca in ultimele patru luni, in plina pandemie, peste 3 miliarde lei s-au dus pe pensiile speciale, in timp ce lumea asteapta decizia CCR pe aceasta speta. "Una din prioritatile USR este eliminarea acestor clase de privilegii in care unii romani sunt buni de primit, iar altii doar de platit", a adaugat el.Obiectiile formulate de Avocatul Poporului si ICCJ vizeaza modificarea in Parlament a Legii pentru completarea Codului Fiscal in sensul impozitarii pensiilor speciale.ICCJ reproseaza ca sunt nesocotite decizii succesive ale Curtii in domeniu, ca nu a fost consultat CSM si considera ca sunt incalcate mai multe principii, printre care cel al impunerii fiscale juste si echitabile si cel al independentei judecatorilor.Pe 17 iunie, Camera Deputatilor a adoptat legea privind impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%, decizie luata cu 307 voturi "pentru".Astfel, va fi aplicata o cota de impozitare de 10% pensiilor cuprinse intre 2.000 si 7.000 de lei si de 85% celor care depasesc aceasta valoare.La sfarsitul lunii ianuarie, in urma unei sedinte similare celei din iunie, ICCJ a decis sa sesizeze CCR in legatura cu eliminarea pensiilor speciale, presedintele institutiei afirmand atunci intr-o scrisoare deschisa, ca eliminarea pensiilor "speciale" este trista si stupefianta ca Justitia este tratata ca o Cenusareasa si ca pensiile magistratilor nu sunt nici speciale si nici nesimtite. Demersul ICCJ a fost sustinut atunci si de catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Dupa ce legea a fost adoptata de Parlament, mai multi magistrati si-au depus cereri de pensionare, pentru a beneficia de prevederile inca in vigoare referitoare la pensii.In 6 mai, CCR a decis ca legea care elimina pensiile speciale este neconstitutionala, in ansamblul sau. Curtea a constatat, intre altele, ca legea are un "caracter profund eterogen", vizand statute profesionale diferite si functii de demnitate publica, tratate impreuna.