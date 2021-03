Un clujean a contestat in instanta hotararea care ii scapa pe vaccinatii anti-COVID de carantina la intrarea in tara. Ce au decis judecatorii

"Restrictiile urmaresc un scop legitim"

In procesul deschis la sfarsitul lunii ianuarie la Curtea de Apel Cluj, Marcel Gheaja Olimpiu arata ca o conditionare a carantinei de prezentarea certificatului de vaccinare "este inadmisibila", aceasta fiind, din partea Guvernului, o "incercare de segregare a persoanelor vaccinate de cele nevaccinate".Clujeanul a mai aratat ca vaccinarea este un act medical individual pentru care este necesar consimtimantul pacientului, iar din acest motiv nu poate fi emisa legislatie care sa faca diferentiere intre cei care accepta si cei care nu accepta un act medical. "Atitudinea Guvernului Romanei este de o gravitate fara precedent si sunt acte naziste", a aratat barbatul in proces In actiunea deschisa in instanta, clujeanul a aratat ca urmeaza sa se intoarca din Italia si este discriminat pentru ca:- nu ii sunt oferite sanse egale pentru a beneficia de prevederile acestei hotarari in ceea ce priveste exceptarea de la masura izolarii/ carantinarii la intoarcerea in tara, vaccinarea in Romania respectiv in toata Europa se face pe baza de programare avand prioritate la vaccinare anumite categorii de persoane (varstnicii si cei cu comorbiditati), iar el nu poate fi vaccinat cand doreste. Asadar, beneficiaza de un tratament mai putin favorabil decat o alta persoana care a fost vaccinata pe baza unor liste de prioritati.- este impins sa accepte un vaccin experimental pentru care firmele producatoare Pfizer- Biontec, Astra-Zeneca, Moderna nu au incheiat studiile de cercetare si de testare (nici pe animale) si nu isi asuma raspunderea pentru nici unui efect advers.- nu se poate deplasa in afara locuintei pentru a efectua exercitii fizice de tip alergare prin parcuri si strazi. Prefera acest interval orar, deoarece circulatia pietonala este cu mult redusa, si pot beneficia de mai mult spatiu decat in timpul zilei si nu este legal ca cineva sa-i restranga nemotivat dreptul la libera miscare."Masurile impuse pana in prezent in vederea reducerii riscului epidemiologie nu au justificare stiintifica, iar pe timp ce trece devin tot mai restrictive (restrictii implementate progresiv, pas cu pas) inutile in plan sanitar si destructive in plan economic, social si psihologic, instalandu-se sistemul totalitar de tip chinezesc. Unii lideri politici au si facut afirmatii publice in sensul ca nu vom mai reveni niciodata la normalitatea pe care o cunoastem", a mai reclamat clujeanul in instanta.Curtea de Apel Cluj a constatat ca reclamantul nu s-a plans de legalitatea restrictiilor, ci doar de oportunitatea acestora. Astfel, Curtea de Apel Cluj a hotarat ca plangerea este neintemeiata."Curtea, analizand argumentele reclamantului, retine ca restrangerea exercitiului unor drepturi a fost legal instituita, urmareste un scop legitim, este proportionala cu scopul urmarit, iar drepturile fundamentale ale reclamantului nu au fost suprimate, acesta avand posibilitatea de a le exercita, insa cu respectarea limitelor stabilite de cadrul normativ aplicabil in perioada starii exceptionale, de alerta", arata judecatorii, in sentinta care poate fi atacata cu recurs. Pana la aceasta data, hotararea nu figureaza atacata cu recurs.