In prima duminica a lunii iulie, in Romania se sarbatoreste Ziua Justitiei

Ziua Justitiei marcheaza rolul si importanta puterii judecatoresti, al partenerilor justitiei si al tuturor oamenilor legii, in lupta de consolidare a statului de drept.In acelasi timp, ea este si un prilej pentru consolidarea relatiilor institutionale.De Ziua Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, sau Uniunea Juristilor din Romania obisnuiesc sa organizeze evenimente (seminarii, dezbateri, conferinte).Tot cu aceasat ocazie se organizeaza zilele portilor deschise la institutiile de profil, la care participa magistrati si reprezentanti ai profesiilor juridice liberale ( avocati , notari publici, consilieri juridici, executori judecatoresti) si personalitati ale vietii publice si juridice.In 2018, de Ziua Justitiei (care in acel an a fost pe 1 iulie), procurorul general al Romaniei de atunci, Augustin Lazar , transmitea romanilor sa aiba incredere in procurori ca vor actiona cu profesionalism si impartialitate pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale si ca independenta procurorilor nu este un privilegiu, ci o necesitate.Tot in 2018, cu ocazia Zilei Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii ( CSM ) si-a deschis portile celor interesati de activitatea institutiei.