Inalta Curte anunta cum se vor desfasura procesele: Temperatura luata la intrare, declaratie si masca, obligatoriu

De asemenea, purtarea mastilor si pastrarea distantei de 1,5 metri sunt obligatorii. In plus, vor exista culoare separate pentru intrarea si iesirea din institutie."Ca urmare a reluarii activitatii judiciare normale, incepand cu data de 15.05.2020, prin hotararea nr.62/11.05.2020 a colegiului de conducere al ICCJ si ordinul nr.138/13.05.2020 al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicat pe pagina de internet a instantei supreme - www.scj.ro, au fost stabilite masurile de protectie aplicabile, incepand data de mai sus, pentru limitarea riscului de raspandire a epidemiei provocate de coronavirus SARS-COV-2.Astfel, accesul partilor si al reprezentantilor acestora in sediile Inaltei Curti va fi permis pentru data si ora fixate pentru judecarea cauzei care ii priveste, pe baza actului de identitate si a citatiei, ori, in lipsa acesteia, in conformitate cu listele de acces intocmite pe baza dosarelor aflate pe rol in sedinta respectiva", a transmis, miercuri, ICCJ, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca, la intrarea in incintele Inaltei Curti, va fi verificata prin mijloace neinvazive temperatura corporala (nu este permis accesul persoanelor care prezinta o temperatura corporala mai mare de 37 grade Celsius sau simptome evidente de infectie respiratorie, in ultimul caz decizia finala privind accesul apartinand medicului din cadrul ICCJ) si va trebui completata o declaratie pe proprie raspundere privind riscurile asociate raspandirii COVID-19 (calatorii in zone de risc, diagnosticarea cu COVID-19, plasarea in izolare sau carantina, contactul cu un bolnav de COVID-19, simptomatologie specifica COVID-19 etc.).Chestionarul este astfel intocmit incat sa permita completarea intr-un timp mediu de aproximativ 3 minute."La momentul accesului si pe toata durata prezentei in spatiile ICCJ sunt obligatorii purtarea mastii de protectie si respectarea unei distante de protectie fata de alte persoane de 1,5 m. Aceste masuri se aplica si personalului propriu. Pentru a fluidiza accesul in sediile Inaltei Curti se vor organiza culoare separate de intrare si iesire si vor fi amenajate spatii speciale in care sa poata fi completate declaratiile sus-mentionate. De asemenea, este instituita posibilitatea prezentarii citatiei exclusiv in format electronic, pe telefonul mobil ori tableta", a mai transmis institutia.ICCJ recomanda ca declaratia sa fie descarcata de pe site-ul ICCJ, completata si semnata in prealabil, in vederea reducerii timpului de asteptare la momentul efecturarii triajului epidemiologic.Mai mult, declaratia poate fi transmisa in prealabil prin e-mail (este necesar sa contina semnatura olografa, cu exceptia documentelor cu semnatura electronica valida), caz in care va putea fi prezentata organelor de paza la momentul accesului exclusiv in format electronic, pe telefonul mobil ori tableta."La nivelul fiecarei sectii vor fi desemnate persoane care sa instiinteze si sa cheme partile in salile de sedinta, la momentul strigarii cauzelor respective", a mai transmis institutia.In plus, accesul la compartimentele auxiliare ale instantei supreme (consultare dosare, eliberare certificate de grefa etc.) se va efectua, in principiu, cu programare telefonica prealabila, astfel incat sa poata fi respectata distanta minima de protectie. In spatiile destinate studiului dosarelor din arhive au fost instalate panouri de protectie."Se recomanda limitarea prezentei efective la sediile ICCJ la situatiile strict necesare. Totodata, recomandam depunerea actelor prin posta electronica sau serviciile postale si utilizarea aplicatiei 'Dosar electronic' pentru studiul dosarelor aflate pe rolul tuturor sectiilor si formatiunilor de judecata, cu exceptia Sectiei de contencios administrativ si fiscal (amanunte despre aplicatia de dosar electronic sunt disponibile pe pagina noastra de internet - www.scj.ro)", a mai transmis ICCJ.Institutia a stabilit reguli derogatorii pentru avocati , avand in vedere ca acestia pot avea mai multe cauze, care sa necesite prezenta lor indelungata in interiorul institutiei:- Avocatii pot prezenta declaratia necesara pentru accesul in sediile ICCJ direct pe telefon sau tableta, la momentul accesului, fara a fi nevoie sa o transmita anterior prin e-mail.- In vederea accesului, copia imputernicirii avocatiale poate fi, de asemenea, prezentata in format electronic, pe telefon sau tableta.- Avocatii sunt exceptati de la obligatia de a se programa in prealabil pentru compartimentele care lucreaza cu publicul si li se asigura un spatiu special pentru studierea dosarelor la arhiva, cu mentiunile ca va fi necesara respectarea distantei de protectie, precum si autorizarea telefonica pentru prezenta in sediu, transmisa personalului de paza de catre conducatorul de compartiment."Personalul de paza va fi instruit sa asiste si sa atentioneze persoanele prezente in sediile ICCJ cu privire la respectarea masurilor de protectie, care sunt instituite atat pentru asigurarea propriei sanatati, cat si a celor din jur, insa persoanele care refuza sa se conformeze acestora chiar si in aceste conditii vor fi conduse in afara sediilor Inaltei Curti de catre personalul de paza", a mai precizat ICCJ.