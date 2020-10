Cum si-a recuperat permisul un sofer cu Porsche, prins cu peste 130 km/h in localitate: "A suferit dureri la nivelul toracelului"

Politia: "Fapta petentului prezinta un pericol social destul de ridicat"

Soferul unui Porsche , surprins de radar, la inceputul lunii ianuarie 2020, in timp ce conducea cu o viteza de 132 de km/h, pe un sector in care viteza maxima permisa de lege era de 50 km/h, a ramas fara permis si a primit o amenda de 2.000 de lei.In momentul in care i-a fost intocmit procesul-verbal, soferul i-a cerut politistului sa scrie la capitolul "mentiuni" urmatoarele: "Ma grabeam. Sunt o persoana cu dizabilitati si mergeam la spital cu o urgenta a mea".In termenul legal prevazut de lege, soferul a contestat amenda in instanta, aratand caIn apararea sa, soferul a invocat in instanta starea de necesitate definita ca "acea cauza care exonereaza de raspundere persoana care a savarsit fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu era inlaturat".In instanta, IPJ Dolj a cerut mentinerea procesului-verbal de contraventie aratand ca "fapta retinuta in sarcina petentului prezinta un pericol social destul de ridicat deoarece, circuland cu o viteza peste limita legala admisa, exista riscul producerii unor accidente de circulatie in care sa fie implicate persoane nevinovate"., se arata in intampinarea IPJ Dolj.Judecatoria Craiova a anulat procesul-verbal considerand ca viteza cu care circula soferul Porsche-ului a fost justificata de starea de necesitate in care acesta se afla., se arata in sentinta Judecatoriei Craiova, care poate fi atacata cu apel la Tribunalul Dolj.Ziare.com a prezentat recent un alt caz in care un sofer lasat fara permis si-a recuperat permisul invocand starea de necesitate . E vorba de un angajat al Unifarm care a fost lasat fara permis dupa ce a fost prins conducand cu vitezp. Barbatul a contestat amenda in instanta aratand ca "in momentul surprinderii cu aparatul radar, se deplasa in interes de serviciu pentru C.N. UNIFARM SA", iar Judecatoria Buzau a anulat sanctiunea.