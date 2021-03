Tribunalul Constanta a dispus inceperea procesului fostului primar Decebal Fagadau, acuzat de abuz in serviciu. Decizia nu este definitiva

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si fostul secretar al Primariei Constanta, Marcela Enache."Respinge, ca neintemeiate, cererile si exceptiile formulate in cauza de catre inculpatii Fagadau Decebal si Enache Marcela, cu privire la legalitatea sesizarii instantei si a administrarii probelor de catre organele de urmarire penala, in dosarul de urmarire penala nr. 144/P/2019 al Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.In baza (...), constata competenta si legalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriul emis la data de 22.12.2020, in dosarul de urmarire penala (...), precum si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si dispune inceperea judecatii privind pe inculpatii: 1) Fagadau Decebal, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, (...); 2) Enache Marcela, trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu", reiese din solutia pe scurt formulata de judecatori.Conform sursei citate, decizia nu este definitiva , putand fi contestata in termen de 3 zile de la comunicare.Potrivit DNA, in anul 2015, "inculpatii Fagadau Decebal si Enache Marcela si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de dispozitiile legale in legatura cu vanzarea a trei terenuri din domeniul privat al municipiului Constanta" si ar fi produs patrimoniului municipiului Constanta un prejudiciu de peste 130.000 de euro, "concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru cumparatori".