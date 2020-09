Infioratoarea poveste a lui Sergiu Bahaian, fostul om de afaceri devenit "calaul boschetarilor". Transa oamenii si ii arunca in Dunare sau ii ingropa de vii

Tepe de 20 de milioane de euro prin firme-fantoma cu administratori transati si aruncati in Dunare

Cum au murit "patronii" lui Bahaian

Criminalii au murit in inchisoare

Cum a dat Sergiu Bahaian teapa de milioane de lei cu un joc piramidat de tip "Caritas"

Condamnarile lui Sergiu Bahaian

De ce a ucis Baihaian

Numele omului de afaceri a fost asimilat "titulaturii" de interlop in anul 2010, cand informatii incredibile despre averea lui au iesit la iveala. El a fost acuzat ca le-a cerut unor apropiati sa ucida mai multi oameni ai strazii. Acestia ar fi fost ingropati sub placi de beton sau au fost aruncati in canalul Dunare-Marea Neagra In ianuarie 2010, dupa ce deja inselase 20 de societati comerciale din Bucuresti, Sibiu, Iasi, Timisoara si alte patru orase mari din tara, cu peste 20 de milioane de euro, procurorii DIICOT au descoperit ca Bahaian era in spatele acestor infractiuni Modul sau de operare era simplu. Infiinta firme-fantoma, cele mai multe avand ca obiect de activitate comertul cu materiale de constructii, iar apoi isi insela colaboratorii fara sa mai plateasca bunurile achizitonate.Dupa investigatii amanuntite, procurorii si-au dat seama de fapte mult mai grave. L-au pus pe Sergiu Bahaian sub acuzare pentru crima Potrivit anchetatorilor, administratorii firmelor folosite de Bahaian in comiterea infractiunilor erau omorati pentru a sterge urma inselaciunilor.Procurorii vorbeau la acea vreme despre crime oribile. Victimele erau transate si impachetate in pungi de plastic, ingropate de vii sau inecate in Canalul Dunare-Marea Neagra. Cinci oameni au murit in acest mod, din ordinul dat de Sergiu Bahaian, in perioada 2006-2009. Este vorba despre Lucian Cernat, Ionel Ulezu, Petrica Captalan si Emil Leonte, toti domiciliati pe raza judetului Constanta, dar si Olga Bostan, din Slobozia, cunoscuta sub numele de "doamna Geta".Potrivit declaratiilor unuia dintre cei inchisi in dosarul crimelor lui Bahaian, Ion Bojin,Lucian Cernat ar fi trebuit sa moara incendiat intr-o camera de hotel. A fost aruncat in Dunare de pe podul de la Cernavoda.Ionel Ulezu a fost ingropat de viu in curtea unei locuinte din satul constantean Magura. " L-au adormit, iar apoi l-au ingropat de viu si au turnat peste o placa de beton ", a mai explicat asociatul lui Bahaian.Petrica Captalan, administratorul unei alte firme fantome detinute de Bahaian, a fost ucis in anul 2008. I-a fost strivit capul cu un ciocan, a fost transat, bagat in saci de plastic, apoi a fost aruncat in Canalul Basarab.Si trupul neinsufletit al Olgai Bostan, domiciliata in Slobozia, a fost gasit pe fundul Canalului Dunare-Marea Neagra, in zona orasului Medgidia. Era intr-un sac mare de plastic si avea legate de gat citeva pietroaie.Au murit si cei care au ucis pentru Sergiu Bahaian. Este vorba despre criminalii Valentin Slepac si Adrian Grigoras.Ei au fost gasiti morti in celulele lor din Spitalul Penitenciar Jilava, respectiv Rahova, acolo unde isi ispaseau pedepsele. Potrivit documentelor constatatoare ale deceselor, Slepac ar fi murit de SIDA, iar Grigoras in urma unui infarct. Si Ion Bojin spunea la vremea aceea ca a fost pe cale sa fie asasinat , chiar de catre Valentin Slepac.Insa activitatea sa infractionala a inceput mai demult. Prin 1992-1993, Bahaian era un tanar intreprinzator care adunase ceva cheag, scrie Bursa.ro Se indeletnicea cu mica productie si comertul en detail. Barbatul facea si inscriptiona tricouri, lucra diverse accesorii vestimentare, martisoare, curele, borsete si alte nimicuri la cautare, pe care le vindea la gheretele din Piata Romana, in cateva targuri si complexe comerciale, pe litoral, in sezon, sau in relatie directa cu comanditarii.Apoi a infintat Sabina Product. In anul 1995, in calitate de asociat unic si administrator la SC Sabina Product SRL, Bahaian a indus in eroare aproximativ 5.000 de persoane, incasand ilegal peste sapte miliarde de lei vechi, printr-un joc ilegal de tip "Caritas".In perioada in care afacerile cu Sabina Product erau infloritoare, Bahaian a facut un fel de mecenat artistic, finantand productii precum "Asfalt Tango", film al lui Nae Caranfil (1995), sau albumul "Nascuta toamna", realizat de Loredana Groza , in colaborare cu Directia 5, tot in 1995.Cand a vazut ca se ingroasa gluma iar oamenii cer banii inapoi, Sergiu Bahaian a fugit din tara. Se intampla in noaptea de joi, 13 octombrie 1995.Apoi a revenit, s-a predat, a fost condamnat, apoi eliberat. A recidivat, insa a dat o seama de tepe marunte. Apoi a fost implicat in strania poveste cu morti pentru care a fost pedepsit cu 26 de ani de inchisoare pe care ii executa intr-un penitenciar de maxima securitate Pe 2 iulie 2010, procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta i-au trimis in judecata pe Sergiu Bahaian, Valentin Slepac, Adrian Grigoras, Edward Marian Marculescu, Dan Liviu Iovan si George Florian Oprea pentru constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, omor si instigare la omor deosebit de grav.Concret, in perioada decembrie 2007 - mai 2008, la initiativa lui Sergiu Bahaian, suspectii au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Emilian Leonte, Ionel Ulezu si Petrica Captalan, cu scopul de a obtine, in mod ilicit, beneficii materiale importante, prin inducerea in eroare a mai multor societati comerciale, cu ocazia incheierii si executarii unor contracte de leasing. Prin aceste fapte a fost cauzat un prejudiciu total de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro), care nu a fost recupera.La prinderea lui Sergiu Bahaian - cel care ar fi ordonat asasinarea a cel putin patru persoane care au muncit pentru el - au lucrat 60 de politisti , un ofiter de la Crima Organizata a fost ranit, atunci cand incerca sa-l opreasca.La 25 noiembrie 2012, Sergiu Bahaian a fost condamnat la zece ani de detentie intr-un dosar de inselatorie in care a cazut victima o familie.In aprile 2013, fostul patron al societatii Sabina Product si finantator al clubului de fotbal Gloria Buzau , Sergiu Bahaian, a fost condamnat definitiv de instanta suprema, la 26 de ani de inchisoare, in dosarul de inselaciune, omor, instigare la omor calificat si fals.In ianuarie 2017, pe langa cei 26 de ani, a mai primit o lovitura din partea instantei de judecata. Magistratii Curtii de Apel Constanta i-au mai dat alti 12 ani de inchisoare pentru implicare intr-un grup infractional organizat.Judecatorii precizau ca Sergiu Bahaian a infiintat mai multe firme fantoma pe numele unor oameni ai strazii sau cu probleme psihice din mai multe sate din judetul Constanta.Potrivit unui interviu acordat in urma cu doi ani ziarului Libertatea , Sergiu Bahaian nu s-a impacat cu gandul ca este vinovat.Bahaian a mai spus ca oamenii sarmani facuti peste noapte patroni trebuiau sa primeasca sume cuprinse intre 30.000 si 50.000 de euro, insa, de fapt, cel care i-a racolat, Valentin Slepac, nu le-a dat niciun leu si i-a ucis.Omul de afaceri a spus ca lacomia l-a impins sa faca infractiuni, pentru ca nu avea atatia bani cat credeau cei din anturajul sau ca are.