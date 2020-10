Pressone: Fostul sef al Combaterii Spalarii Banilor a devenit profesor universitar si coordonator de doctorate dupa ce instanta i-a anulat diploma de BAC

Potrivit sursei citate, Baranga nu numai ca nu a absolvit un liceu, dar nu a ocupat niciodata functia de director adjunct la ORNISS, institutia care ii certifica pe civili si militari pentru a avea acces si gestiona secretele statului. In schimb, la exact un an dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a anulat diploma de bacalaureat, Laurentiu Baranga a ajuns in varful ierarhiei universitare devenind profesor universitar la Universitatea "Valahia" din Targoviste si conducator de doctorate la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Bucuresti, ambele universitati de stat.Potrivit Pressone, la un an dupa ce Curtea de Apel a anulat toate diplomele detinute de Laurentiu Baranga, inclusiv foile matricole aferente acestora, fostul sef de la "Spalarea Banilor" devenea conducator de doctorate la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMV).Desi avea toate actele universitare anulate in mod definitiv, arata sursa citata, Laurentiu Baranga si-a depus dosarul de abilitare pentru a deveni indrumator de doctorate la universitatea condusa de fostul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu Sustinerea publica a tezei de abilitare cu titlul "Managementul si responsabilitatea sociala in unitatile agricole" a avut loc in aprilie 2017.Dupa ce dosarul lui a fost verificat de CNATDCU, in septembrie 2017, ministrul Educatiei Liviu Pop semna ordinul prin care Laurentiu Baranga primea dreptul de a conduce doctorate la USAMV in domeniul "Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala".Sorin Cimpeanu, rectorul USAMV - care este si presedintele Consiliului National al Rectorilor - a declarat pentru Pressone ca "raporturile de colaborare" cu Baranga s-au incheiat la 30 septembrie in urma unei instiintari a Politiei. Universitatea, a mai aratat Cimpeanu, s-a constituit parte civila in proces La trei luni dupa ce a obtinut abilitarea de a conduce doctorate la USAMV si cu doua luni inainte ca aceasta sa ii fie validata de CNATDCU, conf. dr. Laurentiu Baranga a candidat pentru un post de profesor universitar la Universitatea "Valahia" din Targoviste.Se intampla in iulie 2017.Concursul a fost o formalitate: Baranga a fost declarat admis si a obtinut titlul de profesor universitar, cel mai inalt grad didactic din ierarhia academica.Materiile pe care acesta s-a titularizat la Facultatea de Stiinte si Inginerie - Alexandria din cadrul Universitatii "Valahia" sunt "Managementul resurselor umane", "Management strategic", "Managementul firmei" si "Antreprenoriat si gestiunea afacerilor".Primul document obligatoriu din dosarul depus de Baranga inainte de sustinerea concursului a fost o cerere de inscriere, care includea si o declaratie pe propria raspundere "privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar".Laurentiu Baranga era deja angajatul Universitatii "Valahia" din Targoviste cand a devenit profesor, in iulie 2019, mai arata Pressone.ro