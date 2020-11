Escroci care au luat credite de peste 850.000 de euro folosind acte false, scapati de prescrierea faptelor

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a pronuntat, in data de 5 octombrie 2020, o prima sentinta intr-un dosar de inselaciune si fals in care au fost trimise in judecata cinci persoane acuzate ca, in anii 2009-2010, au luat credite de sute de mii de euro folosind acte false. Dosarul a fost deschis in 2014 si trimis in judecata in 2019.Din cauza unor nereguli din rechizitoriu, judecatorul a retrimis dosarul la procuror pentru completarea urmaririi penale. Dupa retrimiterea in judecata au fost formate doua dosare.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, primul "tun" a fost dat in octombrie 2009. Folosindu-se de adeverinte de venit falsificate, care aratau ca are venituri mult mai mari decat in realitate, I.G.S. a obtinut un credit de 204.000 de euro. Cateva luni mai tarziu, barbatul a mai luat de la aceeasi banca 16.500 de euro, tot folosindu-se de acte false.I.G.S. nu s-a limitat la a lua credite cu acte false. Potrivit procurorilor, in perioada 23.11.2009 - 12.01.2010 barbatul i-a pus la dispozitie unui alt inculpat adeverinte de venit false, pe baza carora barbatul a luat credit de 200.000 de euro.In aceeasi perioada, I.G.S. i-a pus la dispozitie unui alt inculpat cinci adeverinte false, pe baza carora, de la aceeasi banca, a fost luat un credit de 256.000 de euro. De asemenea, tot cu acte false puse la dispozitie de I.G.S. o femeie a luat un credit de 174.000 de euro.In ambele dosare formate dupa trimiterea in judecata a escrocilor, Judecatoria Sectorului 1 a constatat ca faptele s-au prescris si a dispus incetarea procesului penal, sentinta putand fi atacata cu apel.In privinta prejudiciului, judecatorii au respins cererea de constituire a bancii aratand ca "avand in vedere ca nu se va dispune desfiintarea totala a contractelor de credit bancar obtinute prin mijloace frauduloase, acestea vor constitui in continuare titluri executorii impotriva inculpatilor debitori".