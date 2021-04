Instanta Suprema a admis recursul ANI la decizia instantei de anulare a raportului privind incompatibilitatea primarului municipiului Bailesti

Potrivit ANI, Costel Pistritu a fost incompatibil, in perioada 2 august 2012 - 28 martie 2013, pentru ca a detinut simultan functia de primar si calitatea de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului "Mihai Viteazul" Bailesti, in baza unei dispozitii din 02.08.2012, care a avut viza de legalitate din partea Institutiei Prefectului Judetului Dolj. In martie 2013, primarul a solicitat compartimentului juridic din subordine sa ia act de starea sa de incompatibilitate, iar documentul a primit, de asemenea, viza de legalitate a Prefecturii Dolj.In decembrie 2015, primarul a inaintat o adresa Prefecturii Dolj prin care a prezentat raportul ANI, iar in martie 2016, a contestat in instanta decizia Agentiei Nationale de Integritate. Curtea de Apel Craiova i-a respins actiunea, decizie mentinuta si de ICCJ care i-a respins recursul. Ulterior, primarul Costel Pistritu a formulat la Curtea de Apel Craiova o cerere de revizuire a hotararii instantei din martie 2016, iar actiunea primarului a fost admisa de instanta in septembrie 2019.Judecatorii Curtii de Apel Craiova au invocat o serie de decizii ale Inaltei Curti si au admis actiunea edilului, una dintre acestea fiind decizia nr. 2802/2017, prin care primarul din comuna Rojiste, judetul Dolj, Ionel Nedelcu, a castigat definitiv procesul impotriva ANI, instanta anuland raportul inspectorilor de integritate care au stabilit ca edilul a fost incompatibil pentru ca a detinut simultan functia de primar si membru al CA al scolii gimnaziale din localitate in perioada 07.09.2013-30.09.2013."(...) Or potrivit principiului "ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet", aceeasi cauza trebuie sa produca acelasi efect sau trebuie data aceeasi solutie. Altfel, se ajunge la cazul in care persoane aflate in aceeasi situatie juridica sunt tratate diferit, producandu-se, astfel, o discriminare fata de unele dintre ele, iar Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat ca principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite", se mentioneaza in sentinta Curtii de Apel Craiova prin care a fost anulat raportul ANI. Primarul Costel Pistritu a sustinut in instanta si faptul ca sanctiunea care ar interveni in cazul constatarii unei stari de incompatibilitate ar cauza un prejudiciu iremediabil atat pentru institutie, cat si pentru comunitate, pentru ca a semnat proiecte europene de circa 220 milioane lei, care se afla in derulare, iar modificarea in acte a reprezentantului legal ar duce la intarzierea acestor proiecte, ar genera costuri si penalitati pentru localitate si ar avea un impact negativ asupra cetatenilor, care au o sansa de imbunatatire a nivelului de trai.