Interlopii Pricu și Bălănel, care au inițiat protestele anti-mască din martie de la Alba Iulia, au câștigat procesele cu Jandarmeria

Doi intelopi din Alba Iulia care au organizat protestele anti-mască de la sfârșitul lunii martie 2021 au câștigat procesele cu Jandarmeria, care i-a amendat pentru că au participat la o manifestare neautorizată, nu au purtat mască și au ieșit pe stradă în intervalul orar în care era interzis acest lucru fără declarație pe propria răspundere.

Raul Rus zis Pricu și Adrian Bălan zis Bălănel au fost liderii protestelor din 30 - 31 martie, când zeci de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de restricțiile impuse de autorități. La vremea respectivă purtarea măștii în spațiile publice era obligatorie. Ambii interlopi au fost amendați de Jandarmerie, dar au contestat procesele verbale și au avut cîștig de cauză la instanța de fond, Judecătoria Alba Iulia.

Astfel, pe 20 septembrie în cazul lui Bălănel și în 27 septembrie în dosarul deschis de Pricu, instanța a considerat că sancțiunile pecuniare au fost aplicate ilegal. Cei doi au făcut live-uri pe Facebook și au chemat oamenii la protest, iar Jandarmeria a aplicat amenzile pe baza imaginilor operative realizate de jandarmi prezenți la fața locului.

Lipsa martorului asistent

”Modul în care s-a consemnat în procesul verbal săvârșirea faptei și raportul agentului constatator pot duce și la o altă concluzie că s-au făcut constatările doar pe baza filmelor operative realizate cu acea ocazie, menționate în procesul verbal, după care s-a procedat la încheierea actului de constatare și sancționare. O astfel de posibilitate este susținută și de lipsa unui martor asistent la încheierea actului de sancționare și de lipsa obiecțiunilor petentului. În caz contrar, petentul probabil ar fi formulat obiecțiuni și în cazul unui refuz agentul constatator ar fi putut să identifice un martor asistent în prezența căruia se încheie procesul verbal, mai ales că menționează în raport că ar fi vorba despre un protest la care participau mai multe persoane.

Săvârșirea faptelor contravenționale reținute în sarcina petentului nu este dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil, ambiguitatea rezultată din înscrisurile întocmite de agentul constatator, lipsa martorului asistent și poziția petentului care nu recunoaște săvârșirea faptelor duc la concluzia că este posibil ca petentul să nu fi săvârșit faptele reținute în sarcina sa, caz în care sancțiunile aplicate nu mai sunt justificate”, a susținut magistratul în hotărârea prin care a anulat procesul verbal încheiat pe numele lui Adrian Bălan. Acesta a fost sancționat cu două amenzi în valoare de 1.000 de lei fiecare.

În realitate, atât Bălănel cât și Pricu au participat la proteste, au chemat ilegal lumea în stradă, dar Jandarmeria a ținut să îi amendeze doar pe baza unor imagini video.

”Cerința descrierii faptei contravenționale privește în primul realitatea faptei descrise, iar în cazul în care fapta descrisă nu este constatată personal de agentul constatator sau există ambiguitate în descrierea faptei, o astfel de situație echivalează cu lipsa unei mențiuni esențiale pe care trebuie să o cuprindă procesul verbal și care se sancționează cu nulitatea absolută a procesului verbal”, a mai susținut magistratul. Ambele hotărâri pot fi contestate la Tribunalul Alba.

Bălănel are în ”derulare” două dosare penale pentru alcool la volan și tulburarea ordinii și liniștii publice, plus alte două procese în care contestă amenzi ale Poliției. Pricu mai are și el încă două cauze în care contestă sancțiuni ale Jandarmeriei. IPJ Alba a anunțat după protestele din martie 2021 că cei doi sunt cercetați penal pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Atat Pricu cât și Bălănel au fost condamnați penal în dosarul "Prostituate pentru VIP-uri" la pedepse cu executare. Pricu a fost eliberat condiționat, cu rest de pedeapsă, în 24 martie 2020.

