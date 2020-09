Decizie revoltatoare a justitiei din Romania. Unul dintre cei mai feroce interlopi din Mafia rusa, achitat. Initial, fusese condamnat la 14 ani si 8 luni de inchisoare

Acuzatiile DIICOT

A angajat un asasin pentru uciderea unui milionar rus

Fiul unei judecatoare, implicat

Iata o parte din minuta judecatorilor:

Nicu Patron, care detine titlul de "Hot in lege" acordat mafiotilor din fostul spatiu sovietic, a fost trimis in judecata de DIICOT , fiind acuzat ca a infiintat doua fabrici clandestine de tigari. El fusese condamnat initial, in noiemebrie 2016, la 14 ani si opt luni de inchisoare , dar Inalta Curte a decis, in ianuarie 2018, rejudecarea cazului.Potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti, din 14 septembrie 2020, Ioan Gusan a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti deoarece "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea". Dupa cum aratam, sentinta poate fi atacata cu apel.Curtea de Apel Bucuresti a dat mai multe achitari in acest caz, in cazul complicilor lui Nicu patron, dar si cateva condamnari. Intreaga minuta a judecatorilor, pe portalul instantelor. In dosarul DIICOT, in care a si fost arestat timp de doi ani, mafiotul moldovean este acuzat de evaziune fiscala, spalare de bani si contrabanda . Pe scurt, Nicu Patron este acuzat ca si-a investit banii negri in doua fabrici ilegale de ilegale de tigari in Romania.Ion Gusan a cumparat cele mai bune utilaje pentru cele doua fabrici clandestine, in Brasov si Clinceni (Ilfov) si a angajat personal calificat. Afacerea ilegala a lui Gusan era extrem de profitabila, cele doua fabrici produceau cate 260.000 de tigarete in patru ore de munca. Tutunul vrac era adus din Bulgaria, iar muncitorii erau din Republica Moldova.Procurorii DIICOT au explicat ca Nicu Patron a fost incoronat "hot in lege", titlul fiindu-i acordat de liderii gruparilor criminale aflati la cel mai inalt nivel infractional la Moscova, in baza unui "cod de reguli" cu circuit inchis, accesibil unui numar foarte restrans de persoane.El este responsabil pentru respectarea codului de legi al clanului, pentru organizarea bandei si "judecarea" celor care incalca disciplina in cadrul gruparii infractionale, precum si pentru colectarea, evidenta si distribuirea veniturilor realizate de fiecare dintre nucleele criminale aflate in subordine, indiferent de activitatile infractionale specifice derulate de fiecare astfel de nucleu.Gusan este recunoscut de toti liderii gruparilor infractionale internationale ca "lider suprem". Celebritatea i se datoreaza dupa ce l-a angajat pe asasinul Vitalie Proca sa-l ucida, la Londra, pe milionarul rus Gherman Gorbuntov.Potrivit unui articol " Rise Project ", La inceputul anilor 2000, printr-un ritual specific, Gusan a fost "botezat" drept "vor v zakone" - ceea ce in rusa inseamna "hot in lege".Gruparea "Patron" este organizata pe principii militare si functioneaza dupa toate regulile de fier ale mafiei ruse. Au un buget propriu, numit "obceac", in care se varsa profiturile obtinute din activitati criminale. "Hotii in lege" se bucura de acest statut toata viata si au drept de moarte asupra membrilor gruparii care incalca legile nescrise ale organizatiei.Teritoriul traditional al gruparii "Patron" include Moldova, Transnistria, Romania, Bulgaria, Serbia si sudul Ucrainei - chiar daca cele mai profitabile operatiuni criminale erau realizate in tarile vest-europene.In gruparea lui Nicu Patron a fost cooptat Daniel Trandafirescu fost politist, in prezent avocat, fiul judecatoarei Zinica Trandafirescu, de la Tribunalul Prahova. Coopotarea a fost facuta de interlopul moldovean Valeriu Gori, omul de incredere al lui Ion Gusan.Procurorii DIICOT au explicat ca Trandafirescu avea rolul de a asigura "protectia" pe zona judetului Prahova, "in sensul de a afla in timp util orice eventual demers al autoritatilor de politie sau control referitor la posibila identificare a locatiei fabricii clandestine".Achita pe inculpatul Gusan Ion sub aspectul savarsirii infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.;- instigare la infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 90 alin. 1 lit. a si b, alin. 2 lit. a si alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. si republicata, in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.;- instigare la infractiunea de folosire, detinere si punere in circulatie, cu stiinta, de timbre utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.;- instigare la infractiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (in prezent art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015), in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.;- instigare la infractiunea de producere de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (in prezent art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015), in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.;- instigare la infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (in prezent art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015), in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.;- spalare de bani, prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 modificata, in forma continuata (in prezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.,- instigare la savarsirea infractiunii de contrabanda, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a si alin. 3, rap. la art. 274 din Legea 86/2006, in forma continuata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, - toate in concurs real si formal, prev. de si art. 38 alin. 1 si 2 C.pen., si cu aplicarea art. 5 C.pen., referitor la aplicarea legii penale mai favorabile.," se arata in minuta instantei.