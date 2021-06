Apropiat al clanului Caran, interlopii ce controleaza Sectorul 2 al Capitalei, audiat de politisti. Ar fi santajat un barbat pentru o datorie la poker

Povestea clanului Caran. Veniti cu carutele in Bucuresti, controleaza acum cu duritate infractionalitatea in Sectorul 2

Cum au eliminat Caranii clanul Tostaua din Sectorul 2

Caranii s-au ridicat dupa destructurarea Camatarilor si erau rivalii Duduienilor

"La aceasta ora, politisti ai Serviciului Grupuri Infractionale Violente din cadrul Politiei Capitalei sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in Bucuresti la un barbat banuit de savarsirea infractiunii de santaj.Acesta ar fi constrans pe un babat si pe membrii familiei acestuia, sa returneze suma de 5.000 de lei pe fondul unei datorii de la un meci de poker.Barbatul urmeaza a fi condus la audieri in vederea stabilirii situatiei de fapt", se arata in comunicatul politiei.Potrizit mai multor surse, suspectul ar fi un apropiat al clanului Caran In urma perchezitiei, anchetatorii au ridicat o bata de baseball si un cutit (foto). Scandaluri, droguri , camatarie, proxenetism, rafuieli mafiote in plina strada. Capitala si Ilfovul par sa fi devenit raiul interlopilor, iar acestia lasa impresia ca ei conduc de fapt totul. Teritoriile administrative ale Bucurestiului au fost impartite de liderii gruparilor de crima organizata. Multi nu au fost de la inceput in Capitala, iar unii dintre ei, cum sunt Caranii, au venit aici dintr-o comuna din judetul Ilfov, cu carutele.Caranii au venit in Capitala in urma cu multi ani din comuna Piteasca, manati de saracie si de o alta familie mai puternica. Aici au devenit unii dintre cei mai puternici interlopi. Numele gruparii vine de la Mitica al lui Caran, Dumitru Raducan pe numele lui real, conform unei inverstigatii Romania te iubesc!."Au venit izgoniti chiar de acolo din sat de o familie mai puternica. Mitu a lui Caran este tatal cel batran cu fiii sai - Aurel a lui Caran, Costel a lui Caran, Emil al lui Caran.S-au stabilit in periferia Bucurestiului, undeva in Pantelimon. Acolo au inceput mici infractiuni, furturi, talharii si odata cu dobandirea banilor au trecut la proxenetism, la taxe de protectie pentru comerciantii din zona, infractiuni de santaj ca sa-si mareasca puterea.De-a lungul timpului au ajuns sa acumuleze sume foarte mari din savarsirea acestor infractiuni, inclusiv cluburi in Bucuresti si pe litoral si sa aiba o viata foarte luxoasa - masini de lux, case, haine, ceasuri in conditiile in care daca ii verificam nu pareau sa aiba vreun loc de munca sau maxim vreo firmulita care nu avea cine stie ce activitate", a declarat Adrian Tarlea - prim- procuror adjunct la Parchetul Tribunalului Bucuresti.Clanul Caranilor are cluburi de fite in centrul Bucurestiului si pe litoral.Surse din randul politistilor spun ca in urma cu multi ani, clanul Caranilor a eliminat o puternica grupare din Sectorul 2, la inceputul anilor '90.Comisarul-sef Viorel Mihaita, director Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative spune ca acestia sunt "foarte violenti si cunoscuti ca violenti in Capitala. Au reusit sa controleze zona sectorului 2, de unde au scos efectiv de pe piata o grupare cunoscuta la inceputul anilor '90 sub denumirea Tostaua".Cum au scapat Cordunenii de puscarie. Fapte prescrise, anularea interceptarilor si scaderea perioadei de arest din anii de condamnareMembrii clanului Tostaua aveau ca mod de operare violenta si teroarea. Ei luau cu forta oameni ai strazii, pe care ii sechestrau si ii sileau sa munceasca pe unele santiere de constructii. In alte cazuri se vorbea despre perceperea de taxe de protectie de la oameni de afaceri si primari.Cine e Emi Pian, seful clanului Duduianu, executat in stil mafiot de un rival pe o strada din CapitalaPrintre victimele clanului, care folosea metode de violenta cu scopul a face rost de bani, s-a numarat si fostul primarul din comuna Galbinasi, judetul Calarasi, Tudor Romanescu, zis Dorel Mega. Acesta a fost atacat in sediul primariei, interlopii punandu-i pistolul la tampla pentru a-l sili sa le dea bani, scrie Adevarul.ro."Erau frecvente reglarile de conturi dintre ei, care au dus pana la urma la retragerea gruparii Tostaua din capatul liniei 14. Toata infractionalitatea stradala era controlata de ei. Toti infractorii din acea zona ii stiau ca lideri si aveau autoritate asupra lor", a mai explicat Comisarul-sef Viorel Mihaita pentru ProTV.Puterea familiei Caran a sporit in perioada 2003-2005 cand o alta mare familie, familia Camatarilor a intrat la puscarie. De atunci au avut o lupta pentru suprematie in Bucuresti. Constant erau scandaluri intre clanul Duduienilor si Caranii care isi imparteau aceiasi zona din Bucuresti.Au facut pace dupa ce sefii celor doua grupari, Mitu al lui Caran si Cristofor Duduianu s-au intalnit si au decis termenii impacarii.Astfel, Duduienii erau partea violenta, bratul armat al gruparii si cei mai vizibili, Caranii aveau intrarile si conexiunile, suspiciunile mergand pana la conducerea Politiei Sectorului 2.Au ajuns sa controleze banii dati cu camata in cele mai importante cazinouri din Bucuresti: Platinum, Metropolis si Queen Clanurile interlope care si-au impartit Romania. Proxenetism, camatarie si jafuri la drumul mare"Se anuntau reciproc daca nu aveau suficiente lichiditati, erau si ei pe paliere. Unii imprumutau de ordinul miilor, zecilor de mii, altii de ordinul sutelor de mii de euro, altii de ordinul milioanelor de euro. Lasau fie o garantie personala, adica era o persoana care garanta pentru ei, spunea, da respectivul o sa va dea banii inapoi, fie reala - un imobil, un bun", a aratat Adrian Tarlea - prim-procuror adjunct Parchetul Tribunalului Bucuresti.