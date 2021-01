CCR: Prevederile care interzic referirea la identitatea de gen in scoli creeaza un cadru normativ confuz. Care este motivarea

"Legislatia Romaniei interzice discriminarea pe criterii de orientare sexuala, cuprinde solutii legislative pentru situatii vizand schimbarea de sex, distinctia intre notiunile de 'sex' si 'gen', asadar, dispozitii clare si in concordanta cu obligatiile asumate de Romania ca parte semnatara a unor tratate internationale referitoare la domeniul materiei 'identitatii de gen'.Tot astfel, sistemul normativ intern este racordat, prin intermediul art.20 din Constitutie, cadrului normativ international in materia drepturilor omului si interpretarii evolutive date de instante internationale precum CEDO , consacrand prioritatea celor mai inalte standarde privind drepturile fundamentale. Prin intermediul art.148 din Constitutie, normele europene obligatorii au prioritate in situatia in care sunt contrare celor interne In acest context, interzicerea prin lege a exprimarii si cunoasterii in unitatile de invatamant a problematicii identitatii de gen altfel decat ca identitate intre gen si sexul biologic echivaleaza cu promovarea unor solutii normative ce se exclud reciproc, fiind de natura sa creeze un cadru normativ confuz si contradictoriu, contrar cerintelor de calitate a legii impuse de art.1 alin.(3) si (5) din Constitutie", se precizeaza in motivarea deciziei prin care s-a stabilit ca fiind neconstitutionala Legea pentru modificarea articolului 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011.Potrivit judecatorilor constitutionali, stabilirea unor solutii juridice diferite pentru aceeasi situatie normativa reprezinta o contradictie de conceptie a legiuitorului, care nu poate fi acceptata, intrucat genereaza o lipsa de coerenta, claritate si previzibilitate a normei legale, punand destinatarii legii in imposibilitatea de a-si adapta conduita."S-ar deduce, din coroborarea normelor incidente in materie, ca un elev/student/cadru didactic/o persoana trebuie sa respecte intocmai legislatia care promoveaza identitatea de gen distinct de sexul ca dat biologic si sa nu savarseasca vreun act de discriminare pentru ca este pasibil de sanctiuni, dar, in acelasi timp, in spatiile de invatamant sa sustina contrariul acestei legislatii pentru ca - din nou - este pasibil de a fi sanctionat, de aceasta data insa pentru ca nu este de acord cu stereotipiile de gen, adica nu este de acord cu discriminarea in sens larg", se mentioneaza in document.CCR afirma ca obligatia de a respecta legea impusa de art.1 alin.(5) din Constitutie capata astfel un caracter "derizoriu", persoana fiind in imposibilitatea obiectiva de a-l respecta."Aceasta in conditiile in care, potrivit altor reglementari in vigoare, statul nu discrimineaza persoanele cu alta orientare sexuala, recunoaste administrativ schimbarea de sex, distinge intre sex si gen si respecta obligatiile impuse de CEDO in materia egalitatii si nediscriminarii cu multitudinea sa de fatete. O asemenea solutie normativa apare contrara logicii juridice si lipsita de orice motivare rezonabila", spune instanta constitutionala.Curtea Constitutionala a admis pe 16 decembrie anul trecut sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a decis ca fiind neconstitutionala Legea pentru modificarea articolului 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011, prin care se interzice in institutiile de invatamant referirea la identitatea de gen Legea interzice in unitatile, institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, activitatile "in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi", precum si a activitatilor care contravin principiilor prevazute la art. 3 al Legii 1/2011.Citeste si: Site-ul Casei Albe a fost relansat. Mesajul codat pe care Joe Biden l-a trimis programatorilor, pentru a le cere ajutorul