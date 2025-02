Invitatii Ziare.com Stefan Vlaston: Magistratii, anticorpii unei societati bolnave

Ce se intampla in ograda Justitiei poate fi citit in cel putin doua chei.

Sunt comentatori care spun ca asistam la o lupta aproape de final, intre "varanii" tineri, Ponta, Dragnea, Ghita, cu varanii batrani si uzati, condusi de Voiculescu, Vantu, Nastase, Geoana.

Si ca lupta e pe sfarsite, avand castigatori, cum e si "normal", varanii tineri si inarmati cu inteligenta, arme sofisticate si, mai presus de orice, controlul Justitiei si procurorilor.

Personal cred in alta teorie, mai optimista, conforma cu propria-mi viziune despre lume si societate.

Cand o societate este grav bolnava, de cele mai multe ori genereaza si anticorpii vindecarii, pentru ca nu poate accepta sa piara din cauza metastazelor.

Avem exemplul Italiei, cotropita si aproape terminata de coruptie si mafie. Ei bine, in apararea organismului social, s-au ridicat magistratii, judecatori precum Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ucisi de mafie in atacuri cu bombe in 1992.

Lumea artistica a ajutat si ea, creand celebrul personaj Corrado Catani din serialul La Piovra, care a insufletit milioane de italieni sa ajute lupta antimafie, o lupta pe viata si pe moarte.

Cel putin trei premieri italieni, Berlusconi, Craxi si Andreotti, au avut de a face cu acesti magistrati, platind cu exil sau ani de inchisoare legaturile cu Mafia.

Lupta anticoruptie si antimafie a avut accente dramatice in Italia, soldandu-se cu sute, poate mii de vieti pierdute.

Recentele evenimente din Romania par a repeta scenariul italian.

In primul rand, judecatori si procurori corupti, inclusiv de la Inalta Curte, au fost executati de colegi de-ai lor, si de procurorii DNA.

Sa-i numim doar pe Florin Costiniu si Maria David, judecatori la Inalta Curte, condamnati definitiv, fie cu suspendare, fie cu executare. Sa amintim de cele doua judecatoare spagare de la Tribunalul Bucuresti, Antonela Costache si Viorica Dinu, care nu intelegeau ca, "desi a venit USL la guvernare, pentru spaga te leaga". Trimise si ele in arest preventiv de o colega de-a lor, de 34 ani. Posibil colega de cafea, si impresii despre barbati. Dar n-a contat.

O suita lunga de condamnari, culminand cu aceea a fostului premier Adrian Nastase, ne-a demonstrat ca nimeni nu este imun in fata magistratilor, indiferent cati bani are sau ce pozitie in lumea politica ocupa.

Procurori si procurori sefi de la unele parchete au facut si ei cunostinta cu catusele colegilor lor, in sine o performanta de nevisat acum 10-15 ani.

Condamnarea si incarcerarea lui Gigi Becali a reprezentat iarasi un cutremur in societate, pentru ca se generase impresia ca sutele de milioane de euro si statutul politic reprezinta o pavaza peste care nu poate trece niciun magistrat.

Uite ca n-a fost asa, iar Becali are timp acum sa mediteze la insultele aduse procurorilor si judecatorilor, considerand ca ocupa o pozitie de semizeu.

Chiar si tentativa de eliminare din CSM a judecatorilor Ghica si Danilet, cu argumentul sindicatelor, abia disimulat, "v-am trimis acolo sa ne aparati, nu sa ne bagati in puscarii", a fost blocata de Curtea Constitutionala si, mai nou, de Curtea de Apel Galati.

Bomboana pe coliva o reprezinta arestarea directorului trustului Intact, Sorin Alexandrescu, mana dreapta a familiei Voiculescu in imperiul media pe care-l foloseste pentru a-si atinge scopurile.

Lovitura data de procurori este dubla. In primul rand, aproape spulbera suspiciunea insinuata in publicul avizat, ca Victor Ponta, prin blatul acceptat de Basescu, a reusit sa incalece procuratura, cel putin Parchetul General, prin inscaunarea lui Tiberiu Nitu. NUP-ul obtinut in cazul plagiatului lui Ponta si inca alte doua NUP-uri pareau sa confirme aceasta idee.

Presiunea uriasa din media, a societatii civile, avertizeaza Parchetul General sa nu se lase intimidat si tarat in astfel de jocuri. Asteptam acum solutionarea contestatiei la NUP-ul initial, pentru a ne face o imagine mai clara.

Dar cea mai tare lovitura o reprezinta arestarea facuta chiar in inima musuroiului si camarilei lui Dan Voiculescu. Fara frica de urmari, cu un dosar beton, cum explica Mitica Dragomir, care tremura de frica, de parca vazuse un varan.

Expresia si mimica lui Mitica Dragomir, fuga lui de la masina la usa DNA, pentru a-si feri fata de camerele TV-urilor, demonstreaza cel mai bine impactul psihologic in randul varanilor mai mici sau mai mari. Stiindu-se cu multe pacate pe cuget, Dragomir a scris la DNA tot ce stia, "ma durea si mana de cate am scris". In speranta ca va fi tratat mai cu blandete.

Reactia virulenta pe propriul blog ne arata un Dan Voiculescu ingrozit si paralizat de spaima, atat el, cat si fiica se pare ca apar in stenograme. Justitia va stabili daca si/sau cat de implicati sunt, dar asertiunea ca domnia sa si trustul Intact vor combate abuzurile procurorilor pare fara suport.

Abuzurile, atatea cate sunt, sunt sanctioate tot de Justitie, de CSM, de judecatori, carora trebuie sa se adreseze. Ca asa prevede separatia puterilor in stat.

Chiar litanii de ceasuri intregi de la Antene nu mai starnesc entuziasmul si pasiunea de altadata. Populatia, inclusiv telespectatorii Antenelor, incepe sa inteleaga rolul Justitiei, faptul ca procurorii DNA nu-i iarta nici pe colegii lor, atunci cand ii prind in flagrant.

De ce i-ar ierta si scuti de pedeapasa pe oamenii lui Voiculescu?

Si pacaleala cu "Justitia lui Basescu" nu mai tine. De ce l-ar asculta magistratii pe un om care nu-i slarizeaza, nu-i avanseaza in cariera, nu-i muta acolo unde doresc si care peste un an si ceva va parasi functia definitiv?

Daca dosarele Dragnea, Fenechiu, Iordache si altii merg pe traseul normal, atunci chiar ca putem rasufla usurati.

Asta nu inseamna neaparat condamnare. Dosarul cu transferurile din fotbal nu s-a lasat cu condamnari, si pentru motivul ca expertiza de specialitate fusese facuta de ANAF, parte in proces, deci nu independenta. Si a fost retrimis la rejudecare, desi toata lumea se astepta la solutia finala.

Suntem, asadar, la momentul in care sa constatam daca magistratii reprezinta anticorpii, capabili sa salveze organismul bolnav, societatea romaneasca. Bolnav de coruptie, de fraudarea si spolierea bugetelor si averii statului.

Si contextul european are rolul sau. Fara presiunea extraordinara a paznicilor statului de drept de la UE, probabil lovitura de stat de catifea ar fi reusit asta vara.

Banii pe care Guvernul Romaniei ii cere de le Bruxelles, inclusiv prin acorduri cu institutiile creditoare, vin doar daca principiile democratiei si statului de drept sunt respectate in Romania. Daca nu sunt, sa se descurce Guvernul USL doar cu propriul buget, sa vedem daca poate.

Securitatea nationala ne este asigurata de NATO, adica in principal de SUA, alt jandarm care exercita o presiune importanta asupra oficialilor romani.

Ne ramane doar sa-i felicitam pe magistrati, sa-i asiguram ca intelegem si apreciem lupta lor, uneori dramatica, cu sistemul ticalosit din toate partidele, ca le tinem pumnii sa reuseasca si, candva, istoria va consemna aceste fapte si eroii lor.

