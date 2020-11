Cine este Ioan Clamparu, zis Cap de porc, seful celei mai mari retele de prostitutie din Europa. "Fetele" lui aveau tatuate pe maini coduri de bare si valoarea de piata

Prostituatele lui Clamparu aveau coduri de bare si pretul de piata pe maini

Averea stransa de Clamparu

Operele de arta din Feltham, furate de oamenii lui Clamparu

Miercuri dimineata, DIICOT si Politia Romana au efectuat o operatiune de amploare, constand in 619 misiuni la nivelul intregii tari, vizand investigarea mai multor infractiuni . Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a catalogat operatiunea drept "ziua Z, o zi importanta pentru combaterea infractionalitatii in Romania".In mana lor a picat si unul dintre locotenentii lui Clamparu, Adrian Tamplaru. Acesta a aplicat ce a invatat de la seful. Chiar in timp ce se afla dupa gratii, ajutat de alti trei detinuti, a reusit sa puna pe picioare o noua afecere cu prostituate. Dupa metoda deja testata din gruparea lui Clamparu "Cap de porc", a racolat fete pe retelele de socializare prin metoda "lover-boy" sau prin promisiunea unui loc de munca avantajos. Ulterior, acestea deveneau prostituate care aduceau bani gruparii infractionale.Clamparu, zis si "Cap de porc", "Nasul", "Papa" sau "Ion de la Madrid" este la puscarie, in prezent, unde are de ispasit 25 de ani de inchisoare dupa o decizie a Tribunalului Alba din septembrie 2019. Instanta a contopit trei pedepse definitive aplicate barbatului in Romania, Spania si Italia.El a fost extradat in Romania pe 17 aprilie 2015 de autoritatile spaniole, dupa condamnarea definitiva, in Spania, la 20 de ani de inchisoare. Presa spaniola il descria atunci drept "cel mai mare traficant de femei din lume, cel mai violent. Intai le bate, apoi le pune sa plateasca", potrivit Stirile ProTV Cap de porc a fost condamnat, in Spania, in februarie 2012, la 30 de ani de inchisoare pentru proxenetism - pedeapsa maxima solicitata de procurori - de o instanta din Madrid, insa infractorul a atacat decizia si a obtinut o pedeapsa de 20 de ani.In februarie 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie il condamnase in lipsa, la 13 ani de detentie, pentru constituire de grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si intreruperea cursului sarcinii.In septembrie 2011, Ioan Clamparu a fost prins in Spania , in conditiile in care era cautat de autoritatile judiciare romane de opt ani. A fost capturat in cadrul unei actiuni comune a autoritatilor romane si spaniole - "Infrared". In momentul in care a fost prins in capitala Spaniei, Ioan Clamparu se afla in masina impreuna cu alte doua persoane care nu erau urmarite.In sectia de penitenciar unde este incarcerat Ioan Clamparu (49 de ani), nu se intra decat cu trupele speciale. Cel mai temut interlop roman la nivel international a fost mutat in vara anului trecut la Penitenciarul Aiud, judetul Alba, acolo unde se mai afla Gregorian Bivolaru si Romulus Mailat. Asta dupa ce Ioan Clamparu a fost gazduit initial la Penitenciarul Iasi.El a fost transferat dupa revoltele din penitenciare de vara trecuta, scrie b1.ro Numai in Madrid, Ioan Clamparu exploata peste 100 de prostituate. O mare parte dintre femeile obligate sa se prostitueze aveau un cod de bare si o valoare de negot tatuate pe maini, relata presa internationala la momentul prinderii temutului interlop.Dupa ce a stat o vreme prin puscarii si a reusit sa-si faca o retea de cunoscuti, in perioada 2001-2004, dupa cum reiese din rechizitorii, botosaneanul impreuna cu prietenii acestuia promiteau tinerelor sarace din Romania si Republica Moldova locuri de munca bine platite in strainatate. Locul unde Clamparu a dorit sa-si infiinteze "afacerea" a fost Spania. A ales chiar capitala acesteia, Madridul.Odata ce ajungeau in inima Castiliei, femeile venite sa munceasca pentru a scapa de saracie, se trezeau transformate in prostituate. Obligate de oamenii lui Clamparu sa produca bani, acestea au ajuns sa faca parte din cea mai mare retea de prostitutie cunoscuta in Europa, dupa cum reiese si din rapoartele procurorilor spanioli, scrie Adevarul.ro Potrivit rechizitoriilor DIICOT, gruparea condusa de Ioan Clamparu a strans, din activitati de crima organizata, sume totalizand milioane de dolari, bani folositi si pentru a determina stoparea anchetei declansate impotriva retelei coordonate.Cartierul central al afacerii lui Clamparu era parcul madrilen Casa de Campo. Pe aleile acestuia, fetele agatau clientii si produceau bani pentru clan.Procurorii din Madrid estimeaza ca in fiecare seara cate 150 de femei erau puse sa se prostitueze, incasarile unei singure prostituate variind intre 300 si 600 de euro.In urma cu doua luni, in septembrie 2020, numele lui Ioan Clamparu a ajuns din nou in atentia publica, dupa ce presa britanica a scris ca opere de arta in valoare de 21,5 milioane de lire sterline au fost furate de oamenii lui Clamparu.Este vorba despre opere din secolul al XVII-lea ale astronomului italian Galileo Galilei si ale omului de stiinta Isaac Newton, precum si ale pictorului spaniol Francisco Goya.Hotii au reusit sa intre in depozit dupa ce au facut patru gauri in acoperisul cladirii si au coborat in rapel. Timp de patru-cinci ore (in intervalul orar 21:00-02:00), suspectii au scotocit in patru paleti care se aflau in tranzit catre o expozitie de carte din Los Angeles.Citeste si: