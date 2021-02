Ioan Niculae, condamnat la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie, a fost dat in urmarire nationala. Politisti nu l-au gasit acasa

Fotografia si datele sale au fost publicate pe site-ul Politiei Romane, la Persoane Urmarite. Daca nu este gasit, va fi emis un mandat de urmarire internationala."La data de 18.02.2021, Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 6144, impotriva numitului Niculae Ioan, 66 ani, fiind condamnat la o pedeapsa de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la evaziune fiscala, instigare la spalarea banilor si cumparare de influenta", se arata in explicatia politiei.Miliardarul Ioan Niculae (66 de ani), patronul holdingului Interagro si al clubului de fotbal Astra Giurgiu Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. In faza de fond a procesului, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut aceasta pedeapsa. Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.