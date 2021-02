Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie, a fost arestat pe Aeroportul Otopeni

Niculae a fost dat in urmarire generala joi, 18 februarie, dupa ce politistii nu l-au gasit la domiciliu pentru a-l duce la penitenciar A ajuns din Italia vineri 19 februarie , in jurul pranzului, pe Aeroportul International Otopeni. De altfel, joi, dupa ce politia l-a dat in urmarire, omul de afaceri a declarat pentru un post de televiziune ca este internat intr-o clinica din Italia, insa va lua lua a doua zi un avion catre Romania.Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, joi, 18 februarie, intr-un dosar de coruptie cu un prejudiciu de 11 milioane de lei.Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. In faza de fond a procesului, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala , instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta.In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut aceasta pedeapsa. Pe 27 ianuarie , procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.