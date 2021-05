Ioan Niculae, primul pas spre eliberarea conditionata din inchisoare. De ce a fost inchis omul de afaceri

"In temeiul art. 587 C. pr. pen. cu aplic. art. 60 alin. 2 C. pen. 1968, admite propunerea de liberare conditionata a detinutului N. I.. Dispune liberarea conditionata a condamnatului N. I., detinut in Penitenciarul Constanta - Poarta Alba pentru executarea pedepsei aplicate prin sentinta penala nr. 2292/2018 a Tribunalului Bucuresti Sectia I Penala, mandat nr. 6144/2021, daca nu este retinut sau arestat in alta cauza. In baza art. 272 rap. la art. 275 alin. 6 C.proc. pen., dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, a sumei de 156 lei, fiecare, pentru av. Popescu Radu Catalin - delegatie seria AV nr. 917/2021 si av. Abiltar Ferhdtin - delegatie seria AV nr. 916/2021, cu titlu de onorarii aparatori din oficiu. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare pentru procuror si condamnat", se arata in decizia instantei, care poate fi contestata de procurori.Decizia vine dupa ce o comisie speciala din penitenciar a fost de acord cu eliberarea conditionata.La calcularea fractiei de o treime necesara pentru eliberarea conditionata, instanta a tinut cont de perioada petrecuta anterior de Ioan Niculae in inchisoare, ca urmare a condamnarii primite in 2015 in dosarul "Mita la PSD ".Pe 18 februarie 2021, patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv , de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu , fost presedinte al Consiliului Judetean Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta.De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (sotia lui Ioan Niculae, presedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Instanta a mai dispus ca Interagro SA sa plateasca o amenda penala de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amenda penala de 250.000 lei, in cazul ultimei firme fiind dispusa si dizolvarea judiciara.In plus, judecatorii au decis confiscarea de la Ioan Niculae, Viorel Barac si Nicoleta Toncea (actuala Niculae), precum si de la societatile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL si SC Mike Trading&Investment a cate 3.543.833 lei.Magistratii au luat act ca prejudiciul creat partii civile ANAF, in suma de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.Potrivit DNA , in perioada august 2008 - martie 2009, intre Interagro SA si Libarom Agri SRL, societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, s-a incheiat si derulat un contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. In baza acestui contract, au fost inregistrate in contabilitatea firmei Interagro SA operatiuni nereale in baza carora s-au eludat platile taxelor si impozitelor catre bugetul de stat.Procurorii arata ca obiectul contractului a constat in realizarea de materiale promotionale (brelocuri, post-it-uri si standuri) pentru SC Interagro SA."Concret, in urma incheierii si derularii contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 lei.In aceeasi perioada, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei 'mama' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxarii/ impozitarii, de a crea imposibilitatea urmaririi sumelor de bani intrate in firma de catre eventuali creditori in cazul existentei unor datorii, de a finanta unele afaceri din cadrul grupului fara a se apela la metodele obisnuite (imprumuturi, credite bancare)", sustine DNA.Conform DNA, in acest fel a fost finantata cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificatie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce isi desfasoara activitatea in Cipru, controlata de Ioan Niculae.Incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre SC Interagro SA si societatea respectiva s-a facut prin intermediul lui Viorel Barac, care a semnat contractul si, ulterior, s-a ocupat de transferarea sumelor de bani catre Libarom Agri SRL, arata procurorii."Inculpatii au beneficiat si de ajutorul presedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispozitia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma SC Libarom Agri SRL si de reintroducerea sumelor de bani 'spalate' in circuitul civil. Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, initiat si coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei", arata DNA.Procurorii mai spun ca, in perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a initiat si desfasurat activitati de corupere a omului de afaceri de origine libaneza Said Baaklini si a unei alte persoane, a unor functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o hotarare de guvern prin care sa fie acordate facilitati fiscale privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice. Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vanzarea ingrasamintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.Conform DNA, activitatile de corupere desfasurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu."Adoptarea unei asemenea hotarari era ilegala, atragand sanctionarea Romaniei de catre Comisia Europeana prin procedura de infringement, pentru incalcarea normelor privind concurenta neloiala si ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atat in mod direct, cat si indirect (agricultorii ar fi trebuit sa restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar Romania pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocarii altor programe in domeniul agriculturii).In acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obtinut in urma distribuirii ingrasamintelor livrate de SC Interagro SRL in judetele din jurul Brailei", afirma DNA.