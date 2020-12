Presedintele Iohannis a promulgat legea care completeaza Codul Muncii si stabileste beneficii salariale aplicate in starea de urgenta

Potrivit legii trimise la promulgare, "in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, salariatii afectati de activitatea redusa sau intrerupta, care au contractul individual de munca suspendat, beneficiaza de o indemnizatie platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in vigoare, pe toata durata mentinerii starii de asediu sau starii de urgenta, dupa caz"."In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevazuta poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat", stipuleaza actul normativ.Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.Legea a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 27 iulie, dupa ce fusese transmisa de seful statului la reexaminare. La finalul lunii iulie, deputatii PNL au depus o sesizare de neconstitutionalitate, care a fost respinsa de CCR pe 7 octombrie.Citeste si: VIDEO Un tanar sustine ca a fost jecmanit in statiunea Straja. "Am fost fraierit la telegondola, am fost fraierit si la parcare"