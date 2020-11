Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza unele cheltuieli si venituri pentru invatamant

Legea are ca obiect de reglementare extinderea deductibilitatii cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului tehnic preuniversitar si universitar; neimpozitarea veniturilor primite de elevi/studenti pe parcursul invatamantului dual preuniversitar/universitar, precum si deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantul dual preuniversitar si universitar, in cazul determinarii venitului net anual in sistem real.Legea prevede si neimpozitarea sumelor platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.Potrivit actului normativ, sunt scutite de impozit bursele, premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport , echipamente de lucru/protectie si altele asemenea primite de elevi pe parcursul invatamantului profesional si tehnic si elevii/studentii pe parcursul invatamantului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul Educatiei nationale.