Irina Jianu ar putea fi rejudecata in dosarul "Trofeul Calitatii"

Irina Jianu, fostul inspector general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii, condamnata in dosarul "Trofeul calitatii" la sase ani de inchisoare, ar putea fi rejudecata in acest dosar.

Luni s-a dat o decizie in contestatia in anulare in cazul Irinei Jianu, iar contestatia a fost admisa in principiu, potrivit Antena 3.

Astfel, contestatia ar urma sa fie judecata de catre un judecator sau de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe 11 februarie.

Procesul ar putea fi reluat din momentul in care s-a facut greseala reclamata in contestatia in anulare.

Daca procesul va fi reluat, insa, nu ar avea mari efecte, deoarece in general in astfel de procese de anulare se invoca greseli de procedura si nu de vinovatie sau nevinovatie.

Adrian Nastase nu mai contesta condamnarea

Fostul premier Adrian Nastase si-a retras, luni, contestatia in anulare in cazul condamnarii sale in dosarul "Trofeul Calitati". Potrivit unuia dintre avocatii sai, Nastase a luat aceasta decizie pentru ca a fost nemultumit de componenta completului de cinci judecatori care ar fi urmat sa-i judece contestatia.

Ads