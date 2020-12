Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, citata la DNA, in dosarul Tel Drum: "Nu am dat declaratii. Sunt fapte care s-au petrecut cand aveam 8-9 ani"

"Am fost citata in calitate de martor in dosarul Tel Drum. Nu stiu ce a vrut procuroarea sa afle, nu am dat declaratii in dosar. A fost pur si simplu o intalnire, cred ca a vrut sa ne cunoastem", a declarat Irina Tanasa, la iesirea de la DNA, citata de Antena 3.Partenera de viata a lui Liviu Dragnea sustine ca se fac presiuni asupra familiei lui Liviu Dragnea."Eu nu pot sa consider o incidenta faptul ca pe 22 decembrie am iesit si am spus ca lui Liviu ii este pusa viata in pericol si pe 23 s-au scris citatiile catre toata familia. Dat o pot considera o pedeapsa a sistemului asupra familiei pentru faptul ca am indraznit sa vorbim despre situatia in care se afla acesta. Pe 23e decembrie doamna procuror a emis citatii catre copiii lui Liviu, fosta sotie, catre mine si fratele meu", a mai spus Irina Tanasa.Ea a precizat ca nu a dat declaratii in Tel Drum pentru ca "exista un articol in Codul de Procedura penala care imi permite sa refuz sa dau declaratii. Si, oricum, ce legatura am eu cu dosarul Tel Drum. Este vorba despre fapte care se presupune a se fi intamplat cand eu aveam 8-9 ani".Irina Tanasa a vorbit si despre starea de sanatate a lui LIviu Dragnea. Ea spune ca acesta a solicitat sa i se faca patru investigatii de tip RMN., iar faptul ca nu este dus la medic, ea considera ca este o "forma de tortura" pentru a se pune presiune pe el.In dosarul Tel Drum, procurorii DNA au anuntat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost incarcerat din mai 2019 dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive.Citeste si: