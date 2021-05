Ce se intampla cand jandarmul te calca cu bocancul pe spinare. Cazul imobilizarii unui luptator MMA intr-un scandal violent

Judecatorii au vazut altceva

Sentinta de achitare, mentinuta de Curtea Militara de Apel Bucuresti

Ianuarie 2016. Jandarmii sunt chemati sa aplaneze un conflict violent izbucnit intre un grup de tineri si agentii de paza ai localului "Taco Loco" din Suceava. Jandarmii opresc scandalul si ii pun la pamant pe tinerii implicati in scandal . In urma interventiei, unul dintre scandalagii, luptator MMA, a depus plangere impotriva jandarmilor, reclamand purtarea abuziva a acestora.In urma anchetei, unul dintre jandarmi , Marian Molea, este trimis in judecata pentru purtare abuziva, fiind acuzat ca "a lovit in cateva randuri persoanele imobilizate la sol".Potrivit procurorilor, din imaginile suprinse de camerele de supraveghere reiese ca jandarmul a lovit cu piciorul doua dintre persoanele imobilizate, care nu au depus plangere, si a lovit cu bratul drept persoana care a formulat plangere penala.Tribunalul Militar Iasi l-a achitat pe jandarmul trimis in judecata, considerand ca "cele retinute in actul de sesizare nu se confirma".Astfel, in cazul uneia dintre acuzatii , formulate dupa ce jandarmul a fost filmat cum il apasa cu piciorul pe spate pe unul dintre tinerii imobilizati, judecatorul a considerat interventia justificata."La momentul la care inculpatul il apasa cu piciorul, persoana vatamata nu era imobilizata cu catuse sau alt mijloc de imobilizare, iar din imagini se observa ca a avut intentia de a se intoarce cu fata catre jandarmi.Gestul inculpatului de a-l apasa pe spate, pe omoplatul drept, cu piciorul, a avut intentia de a-l lipi inapoi de pamant, s-a constatat in urma anchetei. Cel imobilizat era cunoscut ca sportiv, luptator MMA, ceea ce a creat in randul jandarmilor, asa cum rezulta din declaratiile acestora, o presiune suplimentara, cunoscut fiind ca luptatorul era antrenat si pregatit sa riposteze violent.Faptul ca a ales sa nu se opuna fortelor de ordine, a reprezentat o optiune personala, dar pana la lamurirea situatiei jandarmii militari l-au considerat un real pericol. Avand in vedere modalitatea in care inculpatul a intervenit, instanta constata ca folosirea fortei a fost justificata, fiind necesara si proportionala pentru imobilizarea persoanei turbulente", a aratat Tribunalul Militar Iasi, care a considerat ca "faptele pentru care a fost trimis in judecata inculpatul nu exista".Curtea Militara de Apel Bucuresti a mentinut sentinta Tribunalului Militar Iasi, considerand ca "din imaginiile video se observa cum contactul fizic dintre inculpati si persoanele vatamate s-a limitat la actiunile specifice de imobilizare si despartire a gruparii victimelor de agentii de paza si securitate ai localului cu care erau deja in conflict"."In conditiile in care din imagini rezulta cu claritate ca jandarmii, la momentul interventiei, au perceput clar existenta unor persoane cu urme de agresiune care aveau o atitudine ostila unii impotriva altora, iar una dintre persoanele vatamate avea o sticla in mana cu care incerca sa loveasca pe la spate un agent de paza, interventia fortelor de ordine a fost nu doar necesara, ci si obligatorie pentru protejarea vietii si integritatii corporale a tuturor persoanelor implicate in conflict, statul avand obligatia pozitiva, prin organele sale, sa intervina ferm pentru protejarea valorilor mentionate anterior", a aratat Curtea Militara de Apel Bucuresti.Judecatorii militari au mai aratat, de asemenea, ca interventia jandarmului judecat pentru purtare abuziva "nu a fost una disproportionata raportat la imprejurarile cauzei, nu a fost una de pedepsire sau de supunere la rele tratamente a persoanelor vatamate marginita la a pozitiona persoanele vatamate agresive la pamant pentru a le impiedica sa continue sau sa escaladeze conflictul cu bodyguarzii sau ceilalti clienti din local, mai ales in conditiile in care actiunile persoanelor vatamate provocasera vatamari, distrugeri si panica".Sentinta de achitare a Curtii Militare de Apel Bucuresti, pronuntata la cinci ani de la data faptelor, este definitiva.