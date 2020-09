Jandarmeria Bucuresti, obligata de judecatori sa-i plateasca protestatarului Sandu Matei daune morale de 30.000 de lei. "Instanta a decis ca Jandarmeria a facut politie politica"

De ce a cerut Sandu Matei daune morale de la Jandarmerie

Jandarmeria: "Vom face apel"

Cine este Sandu Matei, protestatarul care a cerut daune morale de la Jandarmerie

Sandu Matei spune insa ca va face apel la decizia instantei deoarece este convins ca Jandarmeria nu a actionat in nume propriu si ca statul roman este direct raspunzator."Am facut plangerea in 2018, dupa ce contestasem deja cinci amenzi primite in urma protestelor. Atunci, in acel an, inainte de Pasti, mi-au fost blocate conturile pentru patru amenzi care erau deja in instanta. Plangerea mea este strict pe politie politica. Este o premiera in justitie . Dupa 30 de ani eu demonstrez si o instanta decide ca Jandarmeria a facut politie politica si tot pentru prima data o instituie plateste daune morale.Suma este mai mica decat cuantumul amenzilor primite de mine dar este un inceput. Pana acum au fost procese in care institutiile au platit cheltuieli de judecata. acum, insa, se platesc daune morale. Nu suma este importanta. Voi face apel, insa pentru ca sunt convins ca Jandarmeria nu a facut politie politica de capul ei", a spus Sandu Matei, pentru Ziare.com.Decizia magistratilor a fost publicata pe Portalul Instantelor de Judecata."Respinge ca neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Statul Roman prin Ministerul Finantelor si DGITL Sector 3.Respinge ca neintemeiata cererea formulata in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor si DGITL Sector 3.Admite in parte cererea formulata in contradictoriu cu parata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.Respinge in rest ca neintemeiata cererea formulata in contradictoriu cu parata Directia Generala de Jandarmi.Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare Apelul se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila. Pronuntata azi, 04.09.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei" potrivit portalului Instantelor de judecata Avocata lui Sandu Matei spune ca este vorba despre abuzuri repetate din partea Jandarmeriei. A fost amendat de aproape 30 de ori si, cu exceptia a patru dintre sanctiuni, instanta a hotarat ca erau nelegale. "Noi consideram ca este vorba despre hartuire din partea Jandarmeriei. Apoi Sandu Matei este luat in repetate randuri si dus la politie, desi avea actele la el si nu a refuzat legitimarea. Aceste actiuni seamana cu cele descrise ca politie politica in timpul comunismului", a explicat avocata Ioana Mates, aparatoarea protestatarului.In toamna anului 2018, Sandu Matei, Mihai Dide si Malin Bot au fost ridicati din fata sediului PSD si dusi la sectia de politie, unde au fost tinuti 4-5 ore. "S-a depasit timpul legal si ni s-a refuzat si dreptul la un avocat", a mai spus Sandu Matei. Aceasta intamplare face obiectul unei alte plangeri penale.Surse din Jandarmeria Bucuresti au precizat pentru Ziare.com ca, nefiind vorba despre o decizie definitiva, institutia va face apel.Aceleasi surse au precizat ca "este vorba despre un protestatar care are mai multe amenzi, unele dintre ele fiind deja anulate. La un moment dat ar fi avut si o poprire pe cont din cauza neplatii acestora".Sandu Matei, cunoscut drept Sandy, este unul dintre cei mai notorii si controversati protestatari din Piata Victoriei.El a fost implicat intr-un scandal cu un batran pe care l-a lovit cu pumnul in fata dupa mai multe schimburi de replici, scrie Adevarul Ulterior, jandarmii l-au ridicat pe Matei si pe inca doi sustinatori de-ai acestuia, scrie jurnalistul Catalin Tolontan pe blogul sau Atfel, Sandu Matei este un om care isi creste singur cele doua fiice. Era in liceu cand a izbucnit Revolutia din 1989 si a fost in strada atunci. Unul dintre prietenii lui au fost impuscati, conform Avantaje.ro Citeste si: