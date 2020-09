Jandarmerita care a pulverizat spray paralizant spre un barbat care a murit, trimisa in judecata

Procurorii militari au dispus trimiterea in judecata a femeii, care era sergent major in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava, Detasamentul 4 de Jandarmi Vatra Dornei. Ea este acuzata de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, port sau folosire fara drept de obiecte periculoase si purtare abuziva, potrivit obiectivuldesuceava.ro "Din probele administrate a rezultat ca in data de 19.07.2019, in jurul orelor 18.00-18.30, sg. maj. F. A. M. din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza mun. Vatra Dornei, cu ocazia asigurarii masurilor de ordine si siguranta publica la un festival organizat in parcul mun. Vatra Dornei, a participat la o actiune de legitimare si imobilizare a persoanei vatamate C. I., in urma unei sesizari din partea unei persoane, care reclama o fapta de natura sexuala comisa de C. 1. fata de o minora de 13 ani.Cu aceasta ocazie inc. sg. maj. F. A. M. a folosit la activitatea de imobilizare, in mod nelegal, un spray iritant lacrimogen personal si neautorizat in acest sens in activitatea organelor jandarmeriei, dispozitiv care nu se afla in dotarea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, pulverizand astfel spre fata victimei C. I. un jet de spray iritant lacrimogen din apropiere, pulverizarea efectuandu-se prin incalcarea prevederilor Legii 550/2004 si a HG 991/2005, iar folosirea, chiar si a acestui dispozitiv neautorizat, nu s-a efectuat in mod gradual si proportional, depasindu-se astfel nevoile reale pentru imobilizarea victimei C. I", spun procurorii.Victima a ajuns in stare grava la spital, in coma. El si-a pierdut cunostinta dupa ce s-a opus incatusarii, jandarmii folosind spray paralizant.Totul a avut loc in timpul unui concert de muzica populara, cand tatal unei fete de 13 ani a cerut ajutorul jandarmilor, sustinand ca barbatul de 50 de ani i-a atins indecent fiica.Potrivit certificatului de deces , barbatul a murit din cauza insuficientei cardio-respiratorie acuta. In document, la cauze antecedente apareau insa si diagnosticele de peritonita generalizata si infarct enteromezenteric total.