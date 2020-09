Judecarea apelului in dosarul "Colectiv", amanat de Curtea de Apel Bucuresti pentru 30 septembrie

Avocatii au solicitat amanarea procesului, iar judecatorii au decis ca dezbaterile sa se faca pe parcursul a cinci termene.Primul terfmen a fost stabilit pe 30 septembrie.Vineri, in fata instantei au venit cateva zeci de persoane pentru a protesta impotriva candidaturii lui Cristian Popescu-Piedone la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 5, transmite Digi 24 La prima instanta, Tribunalul Bucuresti, cei 13 inculpati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre 3 ani cu suspendare sub supraveghere si 12 ani si 8 luni. In total, au primit 115 ani de inchisoare Cristian Popescu-Piedone nu s-a prezentat in sala de judecata, el fiind in izolare, dupa ce fiica sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus . Fostul primar a postat recent un mesaj pe Facebook in care spune ca testul sau a iesit negativ.Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv.De asemenea, inculpatii si societatile implicate in acest caz, dar si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminita Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta "Dealu Spirii" Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica) trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 50 milioane de euro catre ranitii si urmasii victimelor din Colectiv.Potrivit deciziei Tribunalului, acestia trebuie sa plateasca aproximativ 8 milioane de euro costurile ingrijirilor medicale si pentru transportul ranitilor in diferite unitati medicale.Inculpatii au formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel unde se va pronunta sentinta definitiva. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti. La dosarul principal au fost atasate alte doua dosare intocmite de DNA Doi ani, procesul a fost blocat pe chestiuni de procedura, iar judecatorul desemnat initial sa se ocupe de acest caz a iesit la pensie, fiind inlocuit in octombrie 2018 de Mihai Balanescu. Noul judecator a promis ca va grabi solutionarea dosarului si a reusit intr-un an sa audieze sute de martori si victime . Prima sentinta a fost pronuntata in decembrie 2019.Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui club situat in sectorul 4 din Bucuresti intr-o fosta hala a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansarii unui nou album, numit "Mantras of War".Citeste si: