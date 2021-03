Dosar tulburator de incest. O tanara si-a parasit familia adoptiva pentru ca s-a indragostit de tatal natural, care a abandonat-o la nastere

"A spus ca este fiica noastra, cea pe care am abandonat-o la nastere"

Marturia mamei naturale

Declarati nevinovati de Judecatoria Carei

O tanara din judetul Satu Mare si barbatul despre care se presupune ca este tatal ei biologic au fost trimisi in judecata pentru incest dupa ce s-a descoperit ca au intretinut relatii sexuale. Rechizitoriul scoate la iveala detalii tulburatoare.Potrivit procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Carei, tanara, abandonata de catre parintii naturali la varsta de un an, a ajuns sa fie adoptata, iar la varsta majoratului a inceput sa se intereseze de parintii sai naturali. Astfel, a aflat ca locuiesc in acelasi judet.In octombrie 2017 i-a gasit pe parintii sai. "Tot din luna octombrie am inceput sa am conversatii telefonice cu parintii mei naturali. De la inceputul anului 2018, avand intalnirile cu familia naturala, am inceput sa ma indragostesc de tatal meu natural, iar acesta la randul lui la fel (...). Din data de 26.01.2018 am dormit impreuna cu tatal meu in acelasi pat, intretinand raporturi sexuale cu el chiar daca stiam amandoi ca suntem tata si fiica ", le-a declarat tanara politistilor sesizati de rudele ingrozite de relatia tinerei si a barbatului.Audiat, la randul sau, presupusul tata al fetei a spus cum a cunoscut-o pe fiica sa si cum au ajuns sa intretina relatii sexuale. "In cursul anului 2017, in luna octombrie, la domiciliul meu, a venit numita P.B. Aceasta a spus ca este fiica noastra, cea pe care noi am abandonat-o la nastere.Din acel moment am inceput sa tinem legatura, ea venind in vizita in repetate randuri si ramanand chiar si doua, trei zile.In data de 26.01.2018 ne-a spus ca doreste sa se mute la noi definitiv (...). Din data de 26.01.2018 pana in prezent, am dormit tot impreuna cu P.B. si, in fiecare seara, dupa ce sotia mea si ceilalti cinci copii adormeau, am intretinut raporturi sexuale cu fiica mea", este marturia barbatului.La randul sau, mama naturala a tinerei a declarat cum a aflat ca fiica ei naturala si sotul sau intretin relatii intime."In dimineata zilei de 27.01.2018, cand ne-am trezit, l-am intrebat pe concubinul meu, ce a fost cu miscarea pe care am auzit-o in patul de pe partea cealalta. Atunci, acesta mi-a spus ca s-a culcat cu B. si au facut dragoste (...). Dupa cele intamplate, cei doi au continuat sa doarma, impreuna, in acelasi pat", a povestit si femeia.In timpul anchetei, cei doi nu au putut fi audiati, fiind plecati impreuna "in lume". Cu ocazia procesului au aratat ca "recunosc si regret fapta". Cu toate acestea, Judecatoria Carei i-a achitat, considerand ca nu a fost dovedit ca barbatul este tatal natural al tinerei."Desi amandoi inculpati au declarat ca stiau ca intre ei exista raporturi de rudenie de linie dreapta, filiatia inculpatei fata de tata nu a fost stabilita in mod legal, prin recunoastere (prin declaratie la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, prin inscris autentic sau prin testament) sau printr-o hotarare judecatoreasca", arata Judecatoria Carei.Potrivit sentintei pronuntate de Judecatoria Carei, din actul de nastere al tinerei nu rezulta filiatia acesteia fata de tata, rezultand doar filiatia prin adoptie fata de mama sa adoptiva". "Din probele administrate in cauza, respectiv declaratia inculpatei P.B. rezulta ca filiatia acesteia fata de tata nu a fost stabilita nici prin actul din care a aflat despre identitatea mamei sale biologice", a mai aratat judecatorul de la Carei.Judecatorul a mai retinut ca, "avand in vedere situatia de fata, respectiv lipsa dovedirii relatiei biologice de rudenie directa si lipsa stabilirii legale a raporturilor de filiatie dintre cei doi inculpati, desi fapta in materialitatea ei exista si consta in raporturile sexuale intretinute intre inculpat si inculpate, lipseste tipicitatea obiectiva a infractiunii de incest, respectiv trasatura esentiala care face ca fapta sa fie prevazuta de legea penala: legatura de rudenie in linie directa dintre inculpati".Sentinta Judecatoriei Carei a fost atacata cu apel, la Curtea de Apel Cluj. Instanta a dispus realizarea in dosar a unei expertize medico-legale.