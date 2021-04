Judecatoarea Florentina Dragomir, care a facut parte din completul care recent a dat decizia din dosarul Ferma Baneasa, si-a depus cererea de pensionare

Cine este Florentina Dragomir

Cine este Ionut Matei

Florentina Dragomir a fost o lunga perioada procuror si inspector al Inspectiei Judiciare, iar dupa 1 an si zece luni ca judecator, a ajuns la Inalta Curte.Dragomir si-a inceput cariera de magistrat ca procuror la parchetele de judecatorie, apoi a urcat la cele de tribunal, dupa care a sarit direct la Parchetul General. Din iulie 2009, procurorul Florentina Dragomir a fost transferata ca judecatoare la Tribunalul Bucuresti, dupa care a trecut la Curtea de Apel, si, in mai putin de un an jumatate, a avut timp sa mai candideze, fara succes in trecut, la Inalta Curte.A fost una din cele cinci judecatoare cele cinci judecatoare care l-au condamnat pe Adrian Nastase in dosarul de coruptie Trofeul Calitatii.Ionut Matei si-a depus luni cerere de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii, insa deocamdata nu a fost stabilit un termen de discutare a acesteia, conform G4Media. In varsta de aproximativ 50 de ani, Matei a cerut ca pensionarea sa fie in vigoare incepand cu data de 1 iunie. Ionut Matei a facut parte si din completul ce l-a condamnat definitiv pe fostul premier Adrian Nastase la inchisoare cu executare.Al doilea magistrat care a facut parte din complet, Florentina Dragomir, si-a depus marti cerere de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii, aratand ca doreste ca pensionarea sa fie in vigoare incepand cu data de 15 iunie, conform G4Media.La sfarsitul anului trecut, completul din care au facut parte Matei si Florentina Dragomir i-a trimis dupa gratii pe omul de afaceri Remus Truica, dar si pe avocatul Robert Rosu si i-a condamnat, de asemenea, pe miliardarul israelian Beny Steinmetz si pe autointitulartul print Paul al Romaniei, insa acestia se sustrag executarii pedepsei.De la acel moment, avocatii au organizat mai multe proteste , afirmand ca vor sa traga un semnal de alarma cu privire la derapajele si problemele rezultate din acuzarea si condamnarea avocatilor pentru demersurile facute in reprezentarea si consilierea clientilor lor.