Judecatorul Cristi Danilet, despre concluziile raportului MCV: "E importanta limitarea amestecului Executivului si Legislativului in numirea si revocarea procurorilor"

Cristi Danilet a trecut in revista problemele care fac ca Romania sa nu scape inca de MCV, desi este membra UE de aproape 15 ani. Danilet a postat pe Facebook un sumar si a insistat pe ideea desfiintarii SIIJ. Judecatorul clujean a subliniat si faptul ca e extrem de importanta limitarea amestecului Executivului si Legislativului in numirea si revocarea procurorilor."A aparut Raportul MCV din acest an cu privire la progresele Romaniei in privinta justitiei si anticoruptiei.https://ec.europa.eu/.../default/files/com2021370_ro.pdfVoi face aici un sumar:- hotararea CJUE din 18.05.2021 clarifica natura MCV si obligatiile Romaniei de a respecta recomandarile facute si a se abtine de la a lua masuri care sa afecteze contitionalitatile (independenta justitiei, intarirea luptei alticoruptie);- s-au analizat cele 12 recomandari din anul 2017 si cele 8 recomandari in plus din anul 2018; s-au inregistrat regrese ale Romaniei in anii 2017, 2018 si 2019;- faptul ca SIIJ inca exista ridica ingrijorari serioase: urmarirea penala a unor magistrati vocali, alegerea subiectiva a cazurilor de instrumentat, scurgeri de informatii catre presa, se amesteca in cazuri de coruptie cerand probe din dosarele DNA - presiune mare pe sistemul de resurse umane: nu s-au mai facut recrutari in anii 2019 si 2020, a crescut incarcatura cu dosare pe fiecare magistrat, s-a marit cerinta de vechime pentru a promova, s-au pensionat multi, nu se mai fac trasferuri, sunt mari intarzieri in motivarea solutiilor judiciare;- in iulie 2021 Comisia de la Venetia va emite o opinie cu privire la proiectul de lege de modificare a legilor justitiei intocmit de noul MJ;-seful DNA a fost numit cu avizul pozitiv al CSM , dar Procurorul General si seful DIICOT in ciuda avizului negativ al CSM. Romania a fost condamnata la CEDO pentru amestecarea politicului in revocarea sefului DNA. E importanta limitarea amestecului Executivului si Legislativului in numirea si revocarea procurorilor;- Parlamentarii au un cod de conduita din anul 2017, iar ministrii un cod de conduita din anul 2019, dar nu se aplica: unii parlamentari au atacat public sistemul de justitie , dar si magistrati individual, insa mai putin ca in anii precedenti;- Codul penal si de procedura penala trebuie modificate pentru a fi puse in acord cu deciziile CCR , cu legislatia UE in materia anticoruptiei, cu recomandarile facute de MCV si opiniile Comisiei de la Venetia;- sunt probleme cu punerea in executarea a deciziilor judecatoresti;- CSM este marcat de controverse: nu poate construi consens in sistemul judiciar, nu joaca un rol constructiv in deciziile cheie de organizare si functionare a justitiei - nu a prezentat punctul de vedere la propunerile MJ de modificare a legilor justitiei, nu a avut o pozitie clara cu privire la SIIJ, nu a aparat independenta justitiei, nua comentat decizia CEDO in cazul Kovesi, in loc ca atributiile de aparare a justitiei sa revina Plenului, ele sunt partajate sectiilor, au avut pozitii unitare doar cu privire la salarii si pensii;- Inspectia Judiciara are un sef numit politic prin OUG, activitatea Inspectiei ridica repetate ingrijorari, inspectorii nu sunt responsabili desi au rateuri in activitate, seful Inspectiei are puteri mari si nu raspunde in fata CSM, Inspectia a declansat proceduri din oficiu contra unor magistrati critici la adresa functionarii justitiei, inspectia taraganeaza procedurile pentru a pune presiune pe magistratii cercetati;- modificarile din anii 2018-2019 au afectat activitatea DNA, SIIJ intervine in dosarele DNA, urmare a unor decizii ale CCR au fost respinse dosre in instante sau reluate anchete/procese.Un pas important pentru indeplinirea obiectivului de referinta 3 (lupta impotriva marii coruptii) va fi desfiintarea SIIJ", a scris Danilet.Comisia Europeana a adoptat marti cel mai recent raport al sau privind evolutia situatiei din Romania in materie de reforma a sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).