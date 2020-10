Justitia germana anuleaza restrictiile obligatorii pe timpul noptii impuse barurilor si restaurantelor din Berlin in lupta impotriva COVID-19

Tribunalul a fost sesizat de catre mai multe restaurante berlineze, care se opun acestor restrictii - impuse incepand de la 10 octombrie.Aceasta hotarare poate fi atacata in apel la Curtea Administrativa superioara din Berlin-Brandenburg.Primaria Berlinului a luat decizia de a institui restrictii nocturne, din cauza cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de covid-19 in capitala.Guvernul german a reiterat saptamana aceasta ca este foarte ingrijorat de amploarea contaminarilor in tara. Angela Merkel si liderii regionali au stabilit miercuri, intr-o reuniune de criza, o foaie de drum nationala cu noi restrictii, inclusiv inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor, pe baza unui anumit prag al contaminarilor.Germania a inregistrat vineri un nou record de 7.334 de cazuri noi de covid-19 in 24 de ore.Barurile si restaurantele sunt obligate sa inchida intre orele locale 23.00 si 6.00, un interval orar frecventat in weend de mii de persoane, in capitala, unde numeroase localuri raman deschise toata noaptea.Aceste restrictii, care vizeaza toate magazinele - cu exceptia farmaciilor si benzinariilor -, urmau sa ramana in vigoare cel putin pana la 31 octombrie.Alte orase, ca Frankfurtul sau Kolnul, au adoptat masuri asemanatoare de inchidere obligatorie pe timpul noptii.La Berlin este vorba despre o noua lovitura foarte dura aplicata economiei orasului, deja afectata de inchiderea cluburilor de mai multe luni.Viata de noapte a capitalei germane este o componenta esentiala a economiei orasului.Numai cluburile au adus Berlinului venituri de peste 1,5 miliarde de euro in 2018.